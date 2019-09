Soy una vecina de la parroquia de Lerez afectada por la Variante de Alba. ¿Qué parte de no, no entienden?, señores políticos:

¿Por qué habiendo otra alternativa que no pasa cerca de ninguna casa, que no supone ningún riesgo para nadie, por qué el empeño por esta alternativa sin ni siquiera comunicarla a los vecinos? ¿Qué interés hay detrás de todo esto?

Los vecinos de Campañó y Lérez no queremos la variante, ni más humanizada ni menos humanizada. Según las palabras del Sr. Lores "donde hay coches, non hay vida", ¿esto no es aplicable a las parroquias pertenecientes a su ayuntamiento? La Xunta de Galicia parece dar por hecho de que la va a hacer aquí, sí o sí. Primero nos dicen que la van a hacer con unas condiciones y ahora, a raíz de la oposición de los vecinos, dice que pretende reunirse con los vecinos y el concello, para que esta vía se haga por consenso... ¡Es que no lo entienden!, el único consenso que queremos nosotros es que la variante no se haga por aquí. Estamos cansados de que cada vez que alguien tiene problemas se use a Campañó de Abaixo, en este caso junto con Lérez, para solucionar problemas a costa de creárnoslos a nosotros.

Si Fomento no da autorización para hacer el entronque en otro lugar, simplemente señores búsquense otras alternativas, pero aquí, no.

Dice el Sr. Feijóo, que las carreteras tienen que pasar por algún sitio, pero curiosamente nunca pasan por los lugares de residencia de los políticos, ¿por qué será? Sr. Feijóo, si tienen que pasar por algún sitio, páselo por el salón de su casa. En cuanto al Concello, y a los partidos políticos que tienen representación en la corporación municipal, a todos, ¡muchas gracias!, gracias a todos por darnos todo su apoyo, por reunirse con nosotros e interesarse por nuestros problemas, gracias por estar al lado de los vecinos en todo momento.

Qué tristeza que ninguno de ustedes haya tenido tiempo y ganas para reunirse con nuestros representantes, escucharnos y asesorarnos, pero que decir... ¿que nos extraña? Ya no, ya no pueden engañarnos más. A los que leen esta nota, quien quiera comprobarlo, si tomamos camino desde el centro hacia Mourente, Lérez, Salcedo, Estribela, Monteporreiro, Poio..., pueden observar que todas estas salidas tienen sus correspondientes aceras y alumbrado, y así todas las salidas de Pontevedra, excepto hacia Vilagarcía; por aquí no tenemos aceras a ningún sitio, somos invisibles salvo cuando quieres meter una nueva carretera. Por no tener, hay núcleos en Campañó que no tienen agua ni alcantarillado, ni parques infantiles, ni nada, no tenemos nada. Eso sí, por esta parroquia pasa la carretera de Vilagarcía (25.000 coches diarios), Autopista del Atlántico, Variante de Poio, alguien nos explicará algún día porque todas las variantes se llamen como los lugares a los que alivian los problemas y nunca del lugar al que más perjudica, claro que entonces aquí tendríamos muchas variantes con nuestro nombre (Campañó)

Cuando el Bloque estaba en la oposición, mostraba su indignación por el abandono del rural. Pues en Campañó (según afinidad), tras veinte años de gobierno seguimos igual o peor. Déjennos en paz, lucharemos porque no nos entierren entre carreteras, variantes y vías, lucharemos por nuestra parroquia y por la salud de todos los que la poblamos y no nos vamos a rendir. Olvídense de este adefesio y guárdenlo por siempre en un cajón.