El verano en el que decidimos quitarle el pañal a mi hijo solíamos ponerlo a hacer pis antes de irnos nosotros a cama. Yo cogía su cuerpo en brazos, en horizontal, tal y como estaba en su cama, y lo llevaba al baño.

Un día, al cogerlo y percibir su fragilidad, sus piernas y brazos colgando, vino a mi cabeza la imagen de un padre llevando a su hijo inerte, en brazos, tras sacarlo de los escombros de un bombardeo. Al momento pensé en cómo esa misma situación -llevar el cuerpo inerte de tu hijo en brazos- cambiaba radicalmente en función del contexto.

Pensé lo relajado y disfrutando del momento que iba yo, frente al pánico que debía de sentir aquel padre llevando a su hijo lleno de polvo, magulladuras e incluso sangre.

Pues bien, el día en que mi hijo cayó de la tirolina del parque infantil del Arenal, cuando la barra a la que se sujetaba con las manos se desprendió, desde una altura de unos 1.60 m, horizontal y de espaldas debido al impulso, impactando brutalmente contra el suelo, cuando me lancé a cogerlo y era un cuerpo inerte, que no respiraba, que tenía la mirada perdida, que no hablaba ni reaccionaba, lo que sentí seguramente se acercaba al pánico que debía de sentir aquel padre: creer, aunque en mi caso fuese solo durante unos eternos segundos, que tu hijo está muriéndose en tus brazos.

Debe haber un responsable. Tiene que haberlo. No puedo admitir que en un parque infantil un padre tenga que sentir por su hijo un pánico similar.

Un parque infantil tiene que ser, si cabe, el segundo sitio más seguro para un niño tras el útero materno, porque está para que un niño se divierta, pero también para que se enfrente a sus primeros retos, a intentar llegar más arriba, a saltar más alto... también a mancharse, a tropezar, a caerse... y eso solo lo podrá hacer si se siente seguro.

En los días siguientes, ya recuperado mi hijo, mi madre le preguntó si se había asustado mucho y este le contestó: "El que se asustó fue papá. Abuela, yo lo que sentí fue mucho mucho dolor. No podía ni llorar... y no sé por qué no podía llorar".

Como padre de un niño que pudo morir en una tirolina de un parque infantil municipal por un mantenimiento deficiente siento la obligación moral de intentar evitar que le toque al siguiente. Voy a ir hasta el final. Hasta el último responsable. Porque debe haber un responsable. Tiene que haberlo.