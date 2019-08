Carta abierta al Ayuntamiento

Hubo un tiempo que hablar de la Avenida de Castelao era para hablar de parabienes. Hoy debemos poner en duda tal aseveración.

Hace unos días una vecina del número 44, que es también el mío, llamó a la policía para denunciar que unos chicos - ya no niños- estaban jugando con un balón al fútbol delante de dicho edificio, no era la primera vez, con riesgo claro de lesión para niños y mayores (por la acera de los edificios es por donde circula la inmensa mayoría de ciudadanos). Por los laterales hay asientos para que las personas mayores, o no, se puedan sentar a descansar.

Al cabo de un rato de la llamada acudía la policía encontrando a una señora conocida, poniéndose hablar con ella; normal. Lo anormal es que cuando la señora que hizo la llamada fue hablar con los agentes éstos le dijeron que se subiera para su casa, continuando la charla. No se tiene noticia que hiciera gestión alguna por el motivo requerido.

Entiendo que es obligación de los agentes dar alguna explicación a quién llamó; es simplemente de buena educación. Aclaro (no estaba presente, los hechos que relato son ratificados por varios vecinos). Pero esa no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es, tienen los agentes tanta autoridad para decirle a una ciudadana ¡Váyase para su casa! No verán demasiada TV y copiarán el estilo de policía americano? La otra cuestión de fondo es:

a) Enseñan en las escuelas de policía estos comportamientos

b) Podemos los ciudadanos hacer uso de los espacios verdes a nuestro "libre albedrío". Repito, no eran niños de 5 ó 6 años, eran mozalbetes.

c) Si en las playas está penado por jugar y molestar a los bañistas. ¿No es análogo el dañar el espacio público si ello conlleva un serio riesgo para las personas, niños y bienes patrimoniales?

d) Si todo está bien a los ojos de los agentes de la autoridad. ¿Podemos los vecinos de la Avenida de Castelao montar un campo de tenis, petanca, etc.?

e) ¿No basta que se nos hiciera una entrada para aparcamiento privado y un poco más arriba un bloque sacara la entrada al edificio las escaleras ocupando la acera, que es de dominio público?

Está claro que todo el mundo tiene derechos y que todos debemos gozar de ellos de un modo responsable, pero el uso de un derecho tiene que ser compatible con el derecho de los demás.