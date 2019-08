Víctor Freixanes e o mito de O Fresco

"Toda a miña vida estiven ao lado dos pobres e dos caídos, sen pedirlles o seu xeito de pensar, repartir roupa e outros bens, e nas miñas andanzas perseguidoras tiven a compensación,? os humildes foron os que máis me protexeron" (Párrafo traducido escrito por Manuel González Fresco, alcumado "O Fresco", no monte galego a finais de setembro do 1936).

Cando os meus torpes andares e a miñas orfas faltriqueiras mo permiten, visito algunha librería na procura de atopar algún libro que ler. Pra mín, un libro é un amigo que endexamáis pode decepcionarche. Sentínme atraído por un libro exposto nun escaparate, polo seu autor, Víctor F. Freixanes, e polo título "O Fresco. Memorias dun fuxido (1936)", de Edicións Xerais de Galicia. As memorias dun personaxe pra mín descoñecido, que convertiríase todo un mito nos montes do sur da provincia de Pontevedra. E que mellor que da man de Freixanes, galego coa pluma e pico douro. Non é un relato dun prototipo común do maquis antifranquista, que tiña lido ata agora. É a memoria dun burgués acomodado, que simpatiza coas clases humildes, co proletariado, coa causa socialista da II República. Un afamado tirador que na data da declaración do estado de guerra en Vigo polos militares franquistas, acude as barricadas de Lavadores, pra arrepuxarse na contra dos ataques dos sublevados. Freixanes nas primeiras páxinas da súa obra ponnos no escenario de coma foran as primeiras horas e datas daquela sublevación militar. Non houbo enfrentamentos salientables. Podería ter sido o contrario, tendo en conta a considerable forza obreira con moita afiliación sindical. Nembargantes, coma pasaría noutras urbes galegas, as autoridades civís republicanas se opuxeron a armar a masa obreira, que axiña o pediron. Omitiréi a ampla e pedagóxica referencia do autor das loitas dos fuxidos na Guerra Civil ou dos maquis logo da mesma en Galicia. Quero coñecer ao Fresco, que fuxe cara o monte, logo da caída de Lavadores, e pola que lle puxeran prezo a súa captura vivo ou morto. Un fuxido que combatirá con outros a defensa do goberno da Frente Popular.

Ista obra recolle, por primeira vez, as vivencias dun fuxido escritas pola súa propia man. Un home instruido, que se confesa ser un bó cristián e moi anticlerical. Son notas, que Freixanes califica de barrulleiras, esborronchadas, entrapalladas, en papéis recortados, entre eles as envolturas do tabaco de picadura. É importante a súa lectura xa que a fuxida e loita do personaxe foi efímera, tendo sido asasinado na véspera da Noiteboa do 1936, nas abas do Galleiro. Coa súa morte ceda xurdirá o mito espallado polas bisbarras do Rosal, Condado, Paradanta, e proximidades. A lenda desenrolase no solpor da obra ao fío das testemuñas ditas ao autor, nas que se retrata a Fresco coma un desclasado, un socialista heterodoxo. É un relato que, coma di Freixanes, foi na leira do silencio. Eu engadiría unha leira de medo semeada. Abrín iste libro con moita expectación, e pecheino cun proveito insospeitado.