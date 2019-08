Hacienda somos todos, pero víctimas unos cuantos. Mi mujer tenía una minusvalía de 68% y esto a la hora de la Declaración de la Renta me reportaba una desgravación compensatoria, pero falleció 12 días antes de terminar el año 2018.

No me aplicaron la parte proporcional de 353 días. ¿Quién suplió las carencias de mi mujer, amén, de gastos adicionales durante este tiempo? Si es que antes por ley recibía esta compensación. ¿Por qué me la anularon el último año por 12 días?

Presumimos de ser muy solidarios, pero en este caso no se cumple. Aparte de perder a un ser querido, aún te arruinan más el estado de ánimo con estas cosas.

Solo creo en las leyes de la gravedad y si los divinos existen, que Dios se lo pague.