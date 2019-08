La importancia de las pequeñas cosas

Alguien dijo: "Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día vuelvas la vista atrás y te des cuenta de que eran las grandes cosas". Por ello, una cosa simple puede provocar la mayor de las ilusiones. La vida se nos presenta como un gran espejo, donde poder vernos reflejados. Hay momentos en que es muy difícil ver reflejada tu verdadera imagen. Sería maravilloso poder toparnos con ese "nuestro yo" que muestre nuestra propia personalidad.

El mundo está demasiado presionado y carente de autenticidad, que tan necesaria es para reportarnos felicidad, que se consigue siendo uno mismo, sin tener que cambiar hacia unos cánones serviles que al final lo que consiguen es que terminemos siendo un ejército de autómatas, cortados todos por el mismo patrón, con idéntica imagen y la mayor limitación de sabiduría. La gente se ha acomodado volviéndose simple y ambiciosa, sin reparar que la ambición es la última estación del camino hacia el fracaso. Nos volvemos negativos en los límites del pesimismo, sin querer entender que existe una inmensa cantidad de posibilidades para crecer, pero, siempre a partir de nuestras ilusiones. Si cerramos los ojos y nos dejamos llevar por el momento, podemos generar la energía suficiente para que nos transporte a esa felicidad que tanto anhelamos. En esas pequeñas cosas que nos suceden diariamente podemos pensar: qué poco cuesta llegar a ser feliz si somos capaces de mantener viva la ilusión. A veces me pregunto:¿qué sería de la vida sin la ilusión y los sueños?.Quizás mis reflexiones no sean compartidas fácilmente, pero de ellas puede nacer el desafecto que siento hacia la política y nuestros políticos. Porque no son claros, y se pierden en ese juego de espejos con el que intentan despistar al contrario redundando en su propio beneficio. Por eso, mientras ellos juegan a hacerse trampas, terminan hartando a los ciudadanos de a pie.

No tenemos gobierno porque ninguno de los aspirantes a gobernar quieren compartir el poder. El "no es no" se convirtió en el arma arrojadiza para meter a todo un país en la incertidumbre. Solo hay tres opciones reales: que Sánchez rectifique y deje de "marear la perdiz"; que Iglesias sea más humilde; o que Rivera se porte como un líder político de verdad. La solución está a pocos meses, allá por el mes de enero, pues el día 6 vienen los Reyes Magos y, con tanto hablar de ilusión, ¿quien sabe?.