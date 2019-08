A crise dende a raíz

No meu fogar, como en moitos outros, cómese vendo o telexornal. Dende moi pequeno meus pais comentaban cada noticia, se lles era de interese; pero as que máis se comentaban (e se seguen comentando), con indignación e o ton elevado, eran as relacionadas coa crise migratoria do mediterráneo.

As frases máis comúns eran "claro, como España está tan ben, tráennos a esa xente", "veña! Todos os negros para aquí" ou "que irresponsábeis os demais países de Europa que non cargan con eles". Eu non son dado a discutir coa miña familia, prefiro calar e escoitar. Sen embargo vexo nestas palabras moito odio, algo de despeito.

Estou bastante convencido non xa do inofensivo que é (para a economía) o acollemento de inmigrantes, senón que tamén creo que, co tempo, resulta beneficioso, sobre todo tendo en conta a tendencia á vellez deste país.

E esquecendo, se queren, este argumento, quen é capaz de deixar á súa sorte a uns pobres humanos? Opino que é moi egoísta falar así, temos a milleiras de persoas pedindo auxilio, morrendo pola nosa vaidade. Ademais de que os países desenvolvidos somos os culpábeis, activos ou pasivos, da pésima situación dos estados dos que veñen estas almas sen fogar, amosámonos tan altivos e medorentos que rechazamos a man que se tende, a boca que clama e os xeonllos que caen desfalecidos.

Quero ver algunha vez a todos nós explicando aos nosos fillos ou netos como non prestamos axuda no seu tempo, tendo tanto. Vou avergoñarme de ensinar a meu fillo a ser xeneroso e magnánimo vivindo nunha terra onde por levar os petos baleiros non es ben recibido.

Preocupádesvos por quedar sen traballo polos refuxiados? Preocupádesvos por perder nivel de vida, por terdes menos diñeiro? Se iso vos preocupa, non estades abrindo os ollos, porque alá hai un pai chorando a morte do seu fillo, afogado no mar, consumido pola fame ou bombardeado. Non sabedes o que é ter medo, o que é ter terror. Eu como nunha mesa, cos meus pais e unha comida decente; poucos poden ter isto.