Lembranzas de San Simón e Santo Antón

"Illas da Memoria". Aconteceu no ano 2006. A Xunta de Galicia declarou ás Illas con ese título. As Asociacións Memorialistas viñamos pedindo ese recoñecemento polo acontecido nese lugar entre os anos 1936 e 1943.

Por moito que o negacionismo político queira borrar dese espazo o que foi durante os anos máis horribles da ditadura franquista, a documentación recollida –oral, gráfica e escrita–, son testemuñas que non poden destruir e serven de acusación, non só aos que fixeron tantos crimes e causaron tanta dor.

Os libros "Aillados" –cun documental–, de Antón Caeiro e, "Episodios de Terror" durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra. A Illa de San Simón, de Gonzalo Amoedo e Roberto Gil, coas bases de datos dos preto de 6.000 que pasaron por alí, e os preto de 2.000 que morreron alí: paseados, fusilados despois de xuizos sumarios e mortos de fame, enfermedades, miseria e anguria dan fe do alí acontecido.

Xente de toda España seguen buscando onde poden repousar os restos dos seus devanceiros. Este ano viñeron a San Simón dúas bisnetas, Mª Pilar e Mercedes LópezVera, e dous tataranetos de Francisco Merino Valenzuela; finado aos 65 anos o 14 de xaneiro do 1941. Esta familia, como tantas outras, por fin chegaron a saber onde morrera e o lugar do soterramento: osario do cemiterio de Lavadores.

Nas Illas seguiron ao guía da "Iniciativa Galega da Memoria", sentíronse moi emocionadas ó sentir que pisaban o chan que pisara o bisavó Francisco. Máis tarde no cemiterio constataron o abandono daquela xente que nunca entendeu o motivo polo que os torturaban daquela maneira.

Francisco cometera un gran delito: era socialista, alcalde de Pegalajar-Jaén.

Voltaron a Sevilla, cidade na que residen, e non dan creto do desprezo que as Institucións fan das vitimas do franquismo.

–¿Es posible que no estén los alcaldes?

–Non, nin representación oficial de Concellos, nin de Deputacións, nin da Xunta de Galicia.Uns e outros son do PP e do PSOE.

Nunha carta ao director, neste mesmo xornal, Mª Pilar laiase pola noticia que escoita na radio€ "Y el domingo pasado escuchó en la radio que en ese lugar de memoria dolorosa para tantas familias, se iba a celebrar un festival de música. Realmente me impactó y me dolió la noticia. Impensable que una actividad así se celebre en Mauthausen o Auschwitz. Por respeto".

Eis unha máis das familias que as Asociacións Memorialistas axudan a ese dramático reencontro. É triste, moi triste o abandono dos poderes deste país e da sociedade que o permite. Nin siquera respetan a Constitución.