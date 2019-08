Fiesta ruidosa en San Roque

Un año más nos acercamos a la fiesta de San Roque, cuya celebración me parece muy bien y respeto, pero lo que ya no me parece bien es que dicha celebración no haga lo propio con los vecinos del entorno, maltratándonos durante cuatro días, hasta altas horas de la madrugada con su charanga.

Me consta, por la información que obra en mi poder, que el Ayuntamiento de Vigo no autoriza la celebración del evento dentro del recinto del pazo y les aseguro que me he esforzado e interesado en conseguir dicha información. En lo que se refiere a medidas de seguridad parecen brillar por su ausencia: no se ven salidas de emergencia, ni extintores ni nada parecido a un posible plan de evacuación, etc. ¿Nos encontramos a las puertas de un segundo Marisquiño? No cabe duda de que allí se reúne mucha gente.

Mis gestiones han llegado hasta el valedor del ciudadano que sigue a la espera de noticias por parte del Ayuntamiento a pesar de sus reiteradas solicitudes. ¿No va a tomar nadie cartas en este asunto?