Está probado científicamente. Por mucho que lo intentemos las colillas no crecen en las jardineras. Es un misterio, pero es así. Hoy se puede cruzar de Gibraltar a Malpica pasando por Torrejón, de colilla en colilla. Hay más insectos que mamíferos. Más bacterias que insectos. Pero la población mundial de colillas es mayor que todos los seres vivos conocidos. En algunos países la esperanza de vida de las colillas es mayor que la de los ciudadanos. Y existe un verdadero mar de colillas de calle en calle. Aún no se han descubierto los beneficios de un spa de colillas. Hoy se puede circunnavegar la Tierra en un mar de plásticos. Magallaes y Elcano no tuvieron esa oportunidad. Todavía no se comercializan vacaciones en islas de plástico. Tras un concierto de gira en Coia, un grupo de chicas limpió voluntariamente todos los restos generados por los fans. Todavía hay vida inteligente en el planeta. Felicitaciones a todas ellas.