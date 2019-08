Erre que erre con el transporte adaptado de Ría

En un mundo digital y virtual donde las noticias están en la red, en otros mundos, continentes, Youtube,... nos olvidamos con demasiada frecuencia de "pisar" tierra y digo pisar cuando realmente debería decir "rodar" tierra.

Los derechos de las personas son algo por lo que todos nosotros deberíamos luchar sin esperar ningún beneficio, son nuestros derechos y entre ello incluyo los derechos individuales de movilidad.

Una persona con limitaciones en su movilidad no es un ¡"pobriño"! ni un ¡"jo"!, ni un inútil, ni un discapacitado, ni un...

No creo que a nadie nos guste que nos dejen subir al autobús, o al tren, o al barco de ría, por lástima, ni por buenismo. Es nuestro derecho utilizar los medios de transporte público siempre que paguemos el correspondiente billete.

En el transporte de Ría "no es posible" a no ser que los marineros sean "cachimanes o "cachiwoomanas" y quieran hacernos el favor de cogernos en peso y subirnos. Se imagina usted que todos los pasajeros que crucen la ría de Vigo tuvieran que subir cogiéndolos en peso los trabajadores de la empresa de transporte de Ría, o sólo a los rubios, o a los extranjeros, o a los negros, o a las mujeres embarazadas, o a los gordos, o a las flacas... o a los que van en silla de ruedas. Pues esto está pasando hoy en el transporte de Ría de Vigo. Si la silla pesa mucho o la persona que va sentada en la silla pesa mucho o el trabajador tiene lumbago, no se sube al barco y punto pelota.

El domingo pasado bajaba del barco en Cangas y vi a dos personas en silla de ruedas que estaban en el pantalán. Les hice la pregunta retórica:"¿Venís en el barco?". Respuesta:"No nos dejan, la silla pesa mucho".

Una de ellas es vecina de Cangas que había invitado a su amiga de Castilla a visitar Vigo. No pudo ir porque en el barco no se lo permitieron y en el autobús que va a Vigo no hay rampa. Estas dos personas si lo pensamos bien estaban atrapadas en Cangas a la espera de que el "buenismo" de alguien o un taxi adaptado las lleve (50 euros).

Estamos pensando en convocar unas jornadas de conquista de Cangas vestidos de "turcos" en las sillas de ruedas. Por favor, no nos hagan usar la imaginación para luchar por nuestros derechos, esto es algo serio.

Sr. director le propongo que alguno de sus redactores intente ir sentado en una silla de ruedas con motor eléctrico a Cangas y escriba de la frustración que sentirá. Puede ser un becario. Yo le dejo la silla.