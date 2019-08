Monte de Matamá

Se celebró en Matamá la habitual Fiesta del Monte, organizada por la Junta Rectora de la C.M.M.C.S. Pedro de Matamá, con importante asistencia de comuneros, vecinos, componentes de directivas de otras comunidades de montes de Vigo, y autoridades.

El presidente del Comunidad, lndalecio Bastos, se dirigió, en el acto inaugural, a los asistentes, agradeciendo su presencia y presentando las obras realizadas, así como proyectos para seguir trabajando en un paraje único en el entorno de Vigo, y la petición de la máxima colaboración para preservar el monte del peligro que significan los incendios. Recordó el terrible octubre de 2017 y basándose en las estadísticas, alertó de la indeseable repetición que con un plazo de 3 lustros puede situarnos en una tragedia similar. Esas palabras fueron tema de comentarios entre comuneros a lo largo de la tarde, con la conclusión de que si los daños son cuantificables, -excepto la pérdida de vidas como ocurrió en 2017- no entendemos cómo es posible que los gobernantes, que cuentan con medios, una información privilegiada y todo el t iempo que necesitan, no toman las medidas pertinentes a fin de que estos sucesos no ocurran. ¿Tenemos que aceptar los comentarios negativos, de que hay intereses creados? No hay justificación. El costo de las intervenciones de medios, es muy elevado y poco efectivo, y quedan además las consecuencias que solo la labor de las comunidades, con su trabajo personal sin retribución pueden ir paliando, además del tiempo para que pueda fructificar el esfuerzo llevado a cabo, volviendo a poner verde sobre ceniza y roca; aire respirable, sombra y sensación de paz y armonía .

El dinero que se prevé gastar en apagar, deber ser invertido en prevenir: Limpiando y ayudando a limpiar incluso parcelas aparentemente abandonadas, que son un barril de pólvora en medio de una naturaleza donde abunda la maleza .Apercibiendo a los propietarios conocidos para que procedan a la tala de árboles secos, consecuencia de incendios anteriores, y que son un peligro en ciernes para el entorno.

Señores dirigentes: ¡Pónganse a trabajar como lo hacen los vecinos! y no aprovechen las fiestas a las que se les invita a asistir, para darse autobombo; esa es la intención de los votantes que les han dado su confianza, y lo que esperan de Vds. No queremos ver de nuevo el infierno desatado en todo el entorno de nuestra ciudad en octubre 2017, y las acciones no se pueden demorar. La naturaleza nos está avisando, y quizás mañana sea tarde.