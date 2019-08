A Sanidade primeiro

Fai xa tempo publiquei un artigo que falaba da gran importancia dun sistema educativo que fora de valor e que poidera ser fermento dun bo desenrolo da nosa Galicia. O contido era pesimista e segue a ser.

Hoxe toca falar, por desgracia co mesmo sentimento, de algo tan fundamental como é a nosa Sanidade. A Educación e a Sanidade son as pilastras base que sostén unha sociedade de ben estar e de verdadeiro progreso. Xa dicían os sabios romanos: mens sana in corpore sano; penso que non fai falta traducir.

A sanidade pública sufre un abandono con desprezo. E o peor é que o abandono está a ser consentido. Todo polo negocio da mediciña privada o mesmiño que pasa na educación.

Señores políticos, hai cousas na vida coas que non se poden facer negocios! Na sanidade non pode haber beneficios económicos. Os beneficios somos os pacientes, por dicilo así; chamémosnos beneficiarios logo, pero as inversións teñen que ser consumidas totalmente no coidado da saúde da xente. Non pode sobrar nada para enriquecerse outros.

Nas aldeas da nosa terra estamos a sufrir unha falta de atención primaria triste. Pois coa poboación envellecida é indispensable e humano o coidado dos avós e avoas que tanto fixeron por nós cunha vida chea de sacrificios. Tamén faltan pediatras e matronas, para levar adiante os nosos filliños, que son o futuro.

Estoume a queixar e a pedir por causas xustificadas e con probas. Sen ir máis lonxe, no noso pobo do Rosal está sendo atendida a xente cunha ratio de 2.500 pacientes por médico. Claro, será polo microclima famoso, e igual pensan que a xente aquí non enferma...

O goberno do noso concello está a facer xestións dirixidas con insistencia aos organismos responsables para que atendan e solucionen o grave problema, que xa non tiña que facer falta pedilo, pois é a súa obriga, nin máis nin menos. Todas esas xestións foron apoiadas na plaza pública chea de xente que pediamos algo moi lóxico e xusto.

Teño que dicir que da rabia e moita pena cando se pide algo así ó amparo dunha xustiza social tan clara, e os que teñen a responsabilidade non escoitan nin queren escoitar.

Por favor esas mentes pensantes que o pobo para eso elixiu que aprendan a priorizar respectando un dereito fundamental. A Sanidade Primeiro.