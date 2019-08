Vigo Vello está seccionado por unha arteria fermosa ideada nun tempo de expansionismo. Elduayen corta en dous a cidade. Levou por díante outras rúas e un edificio histórico. O tráfico de décadas perxudicou a vida creando unha fenda artificial. De tal xeito que non recoñecemos está rúa coma zona vella. Peonizar Porta do Sol i Elduayen é un xeito de recuperar Vigo Vello para o disfrute cidadán. Todas as cidades de hoxe tenden a gañar espazos peonís i mellorar a calidade ambiental. É sentido común. O túnel debe ser diseñado reforzando as edificacións antigas. Os veciños son os primeiros beneficiados. Fai ben pouco o Casco Vello era só un lugar abandoado onde topar atallos para conducir, aparcar, beber de noite e demáis. Houbo incluso un plan para derrubar varias rúas e facer unha gran avenida. Foi a longa noite de pedra do Vigo Vello. A creación dunha praza peonil na Porta do Sol recupera Vigo para todos. É de lóxica. No seu momento tamén houbo tráfico nas prazas do Toural en Compostela, María Pita en A Coruña, a Peregrina, a praza do concello en Ourense i en todo Madrid Central. Vigo non ten porqué ser un sumidoiro de monóxido de carbono. Coma todas, precisa cambios para estar no mapa de cidades saudables.