Festival de Morrasound

Al delegado del Gobierno de Galicia.

Con todo mi respeto, quiero empezar estas respetuosas palabras y sin ofensa ninguna hacia las autoridades pertinentes. Este año he ido a ver el festival rock denominado Morrasound, celebrado en el espectacular mirador de Fontenla, sito en Domaio, Ayuntamiento de Moaña.

He comprobado que por parte de las autoridades que usted preside, había un despliegue de tal magnitud, que paraban autobuses. Haberle hecho la prueba de alcoholemia al conductor sería lo correcto y la que hacían era, persona por persona, un chequeo que en estos tiempos que vivimos no corresponde, pues yo he ido a otros festivales como a Castrelos y a Boimorto y en este último comprobé que lo que hacían las autoridades era dar consejos al público asistente. Esto sí que me ha gustado mucho y me parecía lo correcto, ya que en los años que se lleva celebrado el Morrasound aquí no ha pasado nada.

Solo le pido, Sr. delegado, que para el año que viene nos traten como en los conciertos que he mencionado anteriormente. Las personas asistentes a este concierto somos gente muy buena y responsable, aquí en Domaio en nuestro Morrasound somos personas de primera división. Espero Sr. delegado una respuesta suya. Le doy las gracias anticipadas.