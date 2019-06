Formación y respeto en las carreteras

Muchos habrán visto, en diferentes medios de comunicación esta semana, el trágico accidente ocurrido en la AP9, a la salida de Vigo, donde 3 jóvenes perdieron la vida y otros dos están gravemente heridos. He de decir que no tengo nada que ver ni con estos chicos ni con sus familias; solo el hecho de que haya ocurrido en un tramo de autopista que recorro todos los días.

La causa del accidente, según las primeras conclusiones de la Guardia Civil, es el exceso de velocidad y la inexperiencia del conductor; pero el análisis debería ser más profundo y autocrítico para todos; empezando por la propia DGT, organismo que vela por la seguridad en las carreteras de nuestro país, y terminando por nosotros mismos.

Desde hace varios años, los esfuerzos de la DGT se centran principalmente en la opresión, el castigo y la criminalización de los conductores, por no citar las inmensas cantidades económicas que se embolsan con las multas a los usuarios. ¿Ha servido de algo esta filosofía en este accidente? Personalmente, creo que no. La verdadera causa de este siniestro (y de otros como este) es la falta de formación de los conductores, empezando por el sentido de la responsabilidad y terminado por la formación en situaciones de riesgo. No existe, a nivel nacional, ninguna autoescuela que nos enseñe a controlar un vehículo en situaciones de baja adherencia, sea por exceso de velocidad o sea por inclemencias meteorológicas. Las autoescuelas nos forman para pasar un examen y saber conducir un vehículo respetando las normas de circulación.

Pero hay que ir más allá. La siniestralidad en nuestro país no se soluciona con límites de velocidad, radares y controles de alcoholemia. Se soluciona con formación, cultura y respeto (pilares de cualquier sociedad, también la automovilista) y esto se tiene que fomentar a todos los niveles: en el colegio, en casa, en la calle?

Pongamos un ejemplo muy práctico: a cualquier niño, si se le dice que no puede ir rápido con su bicicleta, más ganas tendrá de hacerlo. Es instintivo (cuando algo se prohíbe, más ganas te entran de experimentarlo). Sin embargo, si a este niño le dejas correr, y le enseñas a correr con seguridad, claro que correrá, pero sabrá dónde están sus límites, no por imposición, sino por experimentación.

Cada accidente en nuestras carreteras demuestra que la filosofía de la DGT es equivocada, puede ser una solución a corto plazo y puntual. Pero si queremos unas carreteras más seguras y menos siniestralidad a largo plazo, debemos de cambiar de mentalidad y empezar a ser más constructivos.