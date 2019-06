Un alcalde para As Neves

Me gustaría aportar unas reflexiones para ayudar a mis convecinos a comprender los comentarios realizados por BNG y PSOE en FARO DE VIGO. La ley determina que el alcalde se elige de forma indirecta, nosotros elegimos a los concejales. La ley quiere que se nombre alcalde rápidamente, hay 8.000 ayuntamientos. Solo puede ser candidato a alcalde el concejal que encabeza una candidatura, salvo renuncia. Será designado alcalde el concejal que obtenga mayoría absoluta en la sesión de investidura, en As Neves se designa alcalde al que obtiene seis o más votos en la sesión de investidura, sino automáticamente pasa a designarse alcalde al candidato de la lista con más votos electorales. Se vota una sola vez. La ley considera al alcalde un gestor del Ayuntamiento encomendando las principales competencias al pleno.

En As Neves todos los partidos políticos han perdido las elecciones, el PP ha perdido el 50% del electorado de centroderecha en los últimos ocho años, el BNG ha perdido el 10% de sus votantes y casi pierde un concejal, aunque su candidato haya ostentado de forma hegemónica y dominante la alcaldía los últimos cuatro años, y el PSOE es el que tiene menos votos, aunque haya aumentado el 50% su representación, único partido que crece.

Mi experiencia me dice que todos pretenderán ser ganadores. El BNG pretenderá colar este rotundo y absoluto fiasco como una victoria, diciendo que ha mantenido el respaldo de la ciudadanía al conservar "in extremis" sus cuatro concejales, realmente esperaban alcanzar la mayoría y prescindir del PSOE, el PP dirá que es el partido más votado, por tanto el ganador, y el PSOE dirá que es el ganador moral porque es el único partido que ha aumentado en apoyos. Podrá usted comprender que tenemos a la par tres ganadores y tres perdedores, ninguno tiene la legitimidad para ser alcalde ni la ley se la da. Busquemos una solución para designar alcalde. Bueno, deberían buscarla ellos. Tenemos dos candidatos a la alcaldía que pierden votos: PP y BNG. Los ciudadanos han valorado negativamente su gestión y les han castigado. En política hay una regla no escrita que dice que no se puede apoyar a quien pierde el apoyo de los ciudadanos, por eso en muchos ayuntamientos los candidatos que han perdido apoyo se han retirado. Soluciones: los partidos de centroizquierda e izquierda suman siete concejales, podrían reeditar el pacto de legislatura o investidura, para ello obligatoriamente el BNG tendría que cambiar de candidato, o bien respaldar al candidato del PSOE, los partidos de centroderecha y centroizquierda suman siete concejales, o sea misma situación de candidatos y mismas posibilidades. Opciones lógicas, razonables y respetables, tenemos que designar un alcalde. Por último, si la posición del BNG se mantiene en su intransigencia habitual, puede que el PSOE se vea forzado a apoyar al actual candidato del BNG a la investidura, rompiendo la regla indicada, tendríamos un gobierno en minoría, lo que a corto plazo como todos sabemos sería nefasto para nuestro ayuntamiento. Hay otras opciones pero como todos sabemos no son viables.