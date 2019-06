Querida mamá

El destino y la fortuna me han concedido 20 minutos para decirte casi todo lo que deseo, me ha costado todo y más conseguirlo, pero lo he logrado. Así que pon toda tu atención y escucha atentamente, no me interrumpas:

Te echo de menos, te echo de menos todos los días cuando me levanto y lloro.

Echo de menos tus enfados, tu cariño, tu preocupación, tus consejos, tus prejuicios, tus críticas, tu defensa hacia mi persona incluso cuando era yo la culpable.

Echo de menos tu ayuda, tu calor, tu olor, tus costumbres, tus comidas, tu casa, tu cara, tu pelo, tu voz, y me arrepiento.

Sí, me arrepiento de no haberte escuchado más, de haberme enfadado contigo, de haberte juzgado, de no comprenderte, de mis caprichos.

Me arrepiento de haber sido egoísta, de no haberte cuidado mejor, de no estar más tiempo a tu lado, de no llegar antes, de no ver la realidad, y me arrepiento de no comprender tu deterioro y de no querer reconocerlo.

Me arrepiento de muchas cosas. Y sobre todo me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero y cuánto te iba a echar de menos.

Se me acaba el tiempo y no he dicho casi nada de lo que quería decirte.

Espérame, hazme un sitio a tu lado, no sé cuándo llegaré, pero volveremos a estar juntas para siempre y ya nada nos podrá separar.