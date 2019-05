La política va de dar coces y rebuznos

"No hay un cretino que no haya soñado ser un gran hombre, ni un burro que, al contemplarse en el arroyo junto al que pasaba, no se mirase con placer, encontrándose aires de caballo" (Gustave Flaubert).

Estrenamos legislatura, que augura, lamentablemente, tiempos, no ya de la deseable confrontación de ideas políticas, si no de capítulos de bronca permanente. La mediocridad de parte de políticos propietarios de sus escaños, la ensordecen con eructos y coces asninas. Pueda que se sientan incómodos, lejos del confortable establo, del cálido lecho de paja esparcida, del bocado de heno fresco. La democracia les ha obligado a abandonar su querencia a la zahúrda. No se les puede exigir cortesía en el hemiciclo, en el que está representada la soberanía popular. Pecan de carta de menos, y no la de más, en cuanto a cortesías debidas se trate, al contrario del pensar de un desconocido Miguel de Cervantes. Legatarios del pasado en el que no se debatían posiciones políticas contrapuestas. Celadores de aquella España, centinela católica de Occidente; aquella España unidad de destino en lo universal; la de la dialéctica de las puños y las pistolas. Hoy, legalizados y legitimados por las urnas. Misma legitimidad que niegan a unos diputados catalanes. Unos diputados que han prometido acatar la Constitución. El que usaren una fórmula particular para prometerla es lo de menos, lo importante ha sido el que la hayan prometido.

Transcurrido aquel bochorno, rebuznó el naranjito, para demostrar a su ego, y no en función de escaños logrados, que es quien ha de abanderar la oposición en el recién constituido Congreso de Diputados, recriminando a la Presidenta de la Cámara el haber permitido los pronunciamientos por parte de los diputados soberanistas. Sus palabras textuales: "Personas que han pisoteado la dignidad de España hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr. Pero esta Cámara, señora Presidenta, merece que nos defienda a todos los españoles". ¿También de aquellos ciudadanos, no de su partido, precisamente, que en número de millón y medio le dieron su voto a los llamados partidos secesionistas? ¿Se habrán sentido, también humillados, como los ciudadanos de Rivera? Pisotear la dignidad de España es menoscabar el sufragio universal, menoscabar los derechos constitucionales civiles y políticos de los electos, acudiendo al Congreso como diputados, al igual que los electos en otras formaciones políticas. Y es la Cámara en pleno, y no su Mesa, quien ha de conceder la autorización objeto de un suplicatorio solicitado por el TS de esos diputados que están en prisión preventiva (Art. 21.1 del Reglamento del Congreso). El TS ha obviado el suplicatorio, enredando, perniciosamente, al Poder Legislativo en su nudo gordiano. Y si se habla de la aplicación inmediata del art. 384.bis Lecr es competencia de los órganos jurisdiccionales. "La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos" (Aristóteles).

¿No sí, Riverita?