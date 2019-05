Hospital Álvaro Cunqueiro

Estuve internado en este hospital para someterme a una revisión quirúrgica desde el día 2 al 7 del presente mes, momento en que me entregaron el "Informe de alta", expedida por el "Servizo: Cirurxía Xeral e Digestiva XXIV", en el que me hacían varias recomendaciones y me prescribían la toma de tres medicamentos dentro de los 7 a 10 días siguientes. Asimismo del Departamento de Enfermería me dieron el "Informe de continuidad de cuidados".

Pues bien, tomé nota, obtuve los medicamentos prescritos y me los fui aplicando personalmente. Todo normal. Al cabo de tres días me llaman de aquel "Departamento de Enfermería" para preguntarme que qué tal me encontraba y si estaba cumpliendo la prescripción médica recomendada en aquel informe de alta.

He de señalar que me quedé perplejo y le agradecí a la diligente enfermera su deferencia e interés mostrado al llamarme y me contestó que solían hacer un seguimiento de los enfermos por ver si cumplían con la aplicación de la medicación debida tras el periodo de convalecencia posterior al alta.

Como es un hecho insospechado, pues es la primera vez que me ocurre, es por ello que quiero resaltar la oportuna llamada de la eficiente enfermera del departamento arriba citado, y con ello significar el buen hacer de todo el personal tanto de médicos, enfermeros y demás servicios.

En resumen, del propio hospital, pues esta breve advertencia que recibí no hace si no elevar aún más la buena confianza del enfermo en el sistema hospitalario que tenemos, lo que es gratificante y beneficia a todos los ciudadanos.