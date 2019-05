El mejor resumen del conflicto entre los médicos de familia de Vigo y la Gerencia de la EOXI del Sergas, que estos días ha explotado de forma pública y abierta, está en las propias palabras de la Gerencia recogidas en los medios. Al Sergas le parece improcedente nuestra reclamación de al menos 10 minutos de consulta por paciente ya que "hai pacientes que tan solo nun par de minutos resolven as súas necesidades a través dunha consulta telefónica e outros precisan 15 minutos dada a súa complexidade". Dicen 15 como podían haber dicho 20 o 25 o 30. Claro, en el mundo virtual, donde habitan los seres que se dedican a la gestión, las limitaciones no existen, las consultas duran lo que la excelencia de la práctica médica y los protocolos teóricamente determinan, las listas de espera son prácticamente inexistentes, los pacientes están super satisfechos? Mientras que, por otro lado, en las trincheras del mundo real médicos de familia y pacientes veríamos como una bendición esos 10 minutos porque en nuestro día a día nos manejamos con tiempos mucho menores. En efecto, 35 o 40 pacientes por jornada (habitual incluso con esos cupos de 1.300-1.400 pacientes que al parecer de esos seres se consideran óptimos) suponen un tiempo disponible por problema a atender de aproximadamente 3-4 minutos como mucho (para hacer la cuenta hay que tener en cuenta que en las consultas de Atención Primaria cada paciente suele implicar atender más de un problema). En la charcutería del supermercado, en Correos si va a recoger un paquete, en la farmacia al ir a recoger sus medicinas? ¡en cualquier sitio! puede una persona esperar ser atendida con más tiempo que en la consulta de su médico de familia. Atender dos pacientes citados a la misma hora y aumentar sin límite una agenda ya completa al inicio de la jornada es algo que no parece tener mayor problema para la Gerencia y su mundo virtual pero para nosotros, médicos de familia, supone el sufrimiento y la insatisfacción permanente de no poder prestar a nuestros pacientes la atención que la buena práctica clínica exige.