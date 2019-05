Vigo en Europa

Excelentísimo señor alcalde de Vigo: Voy a atreverme -con todo respeto- a compartir con usted una reflexión. Nada original, por cierto, porque sé que esto se lo han dicho muchas veces.

Hace unos días, una persona -de esas que trabajan de sol a sol para llegar a fin de mes- le comentó a mi madre: "No sé por qué los políticos hacen cosas que no sirven a la gente?". Me imagino que mi madre no le contestó con una tesis. Le habrá dicho como mucho: "Sí, hija sí"?

A los pocos días de esto, saliendo yo de mi casa para trabajar a las 8 de la mañana, me crucé con una chica que conozco de verla por la zona.

-Tienes cara de haber dormido mal.

-Mal no; es que yo casi no duermo. Me levanto a las 4 para ir a limpiar portales.

-Y, ¿por qué empiezas tan pronto?

-Porque si no, no me da tiempo a hacer lo mío. A las 3 de la tarde entro a trabajar en el mercado. ¡Es lo que hay!...

Me dio una pena infinita. Pensé: ¿cuánto aguantaría yo con ese horario?

Y esto, en mi ciudad. En el Vigo que presume de brillar en Europa; o al menos, eso es lo que están venga a decir los periódicos estos días. Artículos electorales, supongo.

Las luces; los murales tapando ruinas, las rotondas, los arbolitos de las plazas, los dinosetos y demás decorados..., ¡eureka: ya somos alguien en Europa! Sin embargo, no destacamos por crear empleo, por unas condiciones de trabajo dignas (que permitan vivir con algo de holgura), por tener los edificios rehabilitados y en buenas condiciones, etc.

Siempre me viene a la cabeza el sentido común de Chesterton. También porque me parto con su ironía. Cito un texto suyo sobre lo que él cree que es decorar: "?La decoración no es para esconder algo horrible, sino para adornar una cosa ya adorable. Una madre no le da al hijo un moño azul, porque sin él, sería feo. Un enamorado no regala un collar a la muchacha para que esconda su cuello?".

En Vigo, decoramos más que arreglamos. Gastamos mucho en despistar la mirada con cosas superfluas. Y en vez de eso, quizá podía invertirse más en arreglar las cosas a fondo, y sobre todo, en mejorar la vida de la gente.

Esta es la reflexión que le quería hacer. Y que conste que valoro mucho su dedicación y su trabajo. Y se lo agradezco de verdad.