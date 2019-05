Soy consciente de que esta carta se aparta de la ortodoxia de lo políticamente correcto, de la univocidad de opinión que coarta férreamente lo que se ha de opinar y escribir sobre ciertos temas. Aun así, confío en que el equipo de Faro de Vigo ose publicarla -como ha hecho con otras misivas polémicas-. Permítanme que reflexione hoy sobre lo que le está sucediendo a un joven magrebí, R.A., ingresado en la cárcel de A Lama. R.A. acaba de ser condenado a 3 años de prisión y 6 de libertad vigilada por haber intentado besar -bajo los efectos del alcohol- a una joven y una niña en Baiona, durante las fiestas de la Arribada del pasado año. Sin haber presenciado ni escuchado de terceros las circunstancias exactas de esos episodios, por la información que leo en su diario entiendo que ambos quedaron en un susto y un desagradable recuerdo.

Como padre de una niña, no me resulta difícil ponerme en la piel de los padres que aquel día tuvieron que apartar a un energúmeno ebrio de su querubina; probablemente yo hubiese reaccionado peor que ellos y la cosa no hubiera quedado en palabras. No obstante, tengo la certeza de que no desearía ver a aquel joven tres años entre rejas por un error así. Sobre todo porque su privación de libertad tiene pocas probabilidades de reinsertarlo y lograr que no vuelva a agredir sexualmente o delinquir de otro modo. Quizás un programa sólido de reeducación sexual sería más efectivo -y costaría a las arcas del Estado menos que 1.000 días a la sombra-.

La severidad de la pena impuesta me hace también preguntarme si un español habría corrido la misma suerte. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 23% de los delitos registrados en España en 2018 fueron cometidos por extranjeros, que representan un 10% de la población. Si bien es cierto que esta sobrerrepresentación de los no nacionales en el sistema judicial y penitenciario español se debe a que estos colectivos delinquen más, convendría profundizar en las causas de esta conflictividad. Que la tasa de paro entre los extranjeros duplique la existente entre los nacionales y que el porcentaje de inmigrantes que desempeña trabajos no cualificados sea tres veces superior al de españoles quizás tengan algo que ver con la demografía carcelaria. La brecha de ingresos entre españoles y extranjeros influye también en la suerte de unos y otros al enfrentarse a un proceso judicial. Y es que ante un juez, un letrado competente y dedicado -cuyas minutas no están al alcance de cualquiera- marca a menudo la diferencia entre dormir en casa o en una celda.

Ojalá R.A. no hubiese bebido aquel día y no hubiese hecho lo que hizo? Ojalá nuestra sociedad sea capaz de dejar atrás una visión punitiva y revanchista de la justicia. Como decía Abraham Lincoln, "la más estricta justicia no siempre es la mejor política".