Sr. Beiras, mírese en el espejo

Leo en FARO DE VIGO unas declaraciones del Sr. Beiras al más puro estilo macarra y abyecto, especialmente viniendo de un político, sosteniendo que "PSOE y PP la misma mierda es" , y solté una carcajada monumental, preguntándome: "¿Este hombre ve en el espejo su trayectoria política para hacer tamaña aseveración y no caérsele la cara de vergüenza?".

Él que todo lo empieza y nada acaba o, dándole la vuelta, todo lo que ese señor promueve siempre acaba como el rosario de la aurora, viene ahora a dar lecciones de escatología cuando lo que huele "a eso" es todo lo que él construye porque él, exclusivamente él, quiere a personajes que le bailen al compás que pauta y si no arrasa con todo (Beiras y sus circunstancias).

No, Sr. Beiras, su problema es que no hay quién le aguante. Sus vaivenes políticos van acorde con sus propios caprichos (yo lo creo, yo lo destruyo) derivados de una frustración permanente al comprobar, a medio plazo, que todo lo que crea se autodestruye. PSG, BNG, AGE, Anova Mareas?, todos proyectos , todos fracasos. Y ante esa realidad, ¿tiene usted la poca vergüenza de decir que "PSOE y PPla misma mierda es"? Véase en el espejo y verá cómo le rebota esa frase en su propio rostro. Y yo que soy militante socialista, tanto en el plano político como en el sindical, me siento ofendido y, desde este momento, prometo, al contrario de ahora, que sus comentarios para mí serán los de un personaje burdo con bajo coeficiente intelectual, porque esa es la altura que usted mide al comportarse como un cualquiera.

El PP, Sr. Beiras, con todas las salvedades que quiera, es representativo de los ciudadanos. El PSOE lleva 140 años luchando por las libertades y la democracia. La mierda igual se la tiene que limpiar de su boca, porque apesta. A lo mejor es el sabor de la comida que mantuvo con el Sr. Fraga. ¿Se acuerda, revolucionario de salón? En estos momentos me acuerdo de una frase que me dijo el ilustre jurista D. José Vida Soria acerca de usted... Un saludo, proletario.