O leite das nosas vacas

Á hora de falar deste alimento tan preciado e rebuscando un pouco na Galipedia quero empezar polo significado da palabra. O leite é unha secreción nutritiva de cor branca opaca producida polas células secretoras das glándulas mamarias ou mamas (chamadas peitos no caso da muller, e ubres nos mamíferos domésticos). Tamén se denomina leite o zume de certas plantas ou froitos: leite de coco, de soia, de arroz ou leite de amendoa.

O consumo humano do leite de orixen animal comezou fai uns 11.000 anos coa domesticación do gando. Este proceso deuse en especial en Oriente Medio, impulsando a revolución neolítica. O primeiro animal que se domesticou foi a vaca e despois a cabra. Durante a Idade Antiga e Media, o leite era dificil de conservar e, por esta razón, consumíase fresca ou en forma de queixos.

Parece que foi onte, eu, rapaz de aldea, lémbrome cando aínda non había neveiras, nin sequera luz eléctrica, como tratabamos aquel leite das nosas vacas galegas de raza de verdade, e digo de verdade porque a xenética foi facendo cousas que deixaron no olvido a calidade do leite das nosas vacas rubias. Parece que aínda estou vendo a miña nai munguir a vaca; escoitábase o chorreo bater contra canada (lata das sardiñas en conserva, que en todas as casas se aproveitava). Ás veces pasaba por alí cos amigos e dábanos un grolo daquel leite quente que nos deixaba uns vigotes da escuma, e a lambiabamos para limpala.

Eran tempos de miseria, pero os que tivemos vacas coma aquelas, por sorte, era unha riqueza, porque estaba presente sempre no menú a taciña de leite con pan de millo, pola que os rapaces quedabamos alimentados, sobre todo no almorzo e na cea. Era tan frecuente ese menú, e sin embargo non nos aburriamos del, porque era gorentoso.

Aquel leite daquelas vacas rubias formaba unha nata grosa ó enfriar cando a ferviamos, que servía para untar no pan á merenda. Tamén se comía mazado, callado (era o iogur), a manteiga, o requesón?

As vacas de antes daban pouco leite, pero era outra cousa. Tamén tiñan que traballar, as pobres levaban a canga máis do debido. Agora a xenética faille dar moita cantidade e non traballan. O de non traballar está ben, pero o da cantidade... Hai leite enteiro, semidesnatado, desnatado e outras clases máis. Enteiro é aquel que non se lle quita nin se añade nada, simplemente ten tratamento industrial para hixienizalo. Aínda así, non é este o leite das nosas vacas.