Él era viudo prejubilado, aún de buen ver, de 74 años. Ella frisaba los 63, separada también desde hacía 15 años, pero de mucho y mejor ver. Le pasó lo que suele pasarle a las que quedan viudas que se embellecen y rejuvenecen, como si los años no pasaran por ellas. En cambio en ellos es todo lo contrario. De mozos habían bailado juntos en las romerías del pueblo y aldeas vecinas, alguno que otro sobeo se habían dado o consentido, pero la cosa no pasó a mayores. Ahora, cuando ya todo parecía perdido, cada vez que se encontraban y por la más nimia excusa, no solo se saludaban, sino que incluso se contaban y se hacían partícipes de los más sobados pareceres o comentarios de uso general y en boga, y a veces, incluso se llegaban a tocar las manos, como si una necesidad mayor les empujara a quedar enterados de que existían corporalmente.

Mi amigo, ese viudo, me comentó un día, viendo las maneras y formas de contemplarse con una inusitada alegría en los ojos y en las miradas de ambos que llegué a descubrir, que desde hacía ya un tiempo no paraba de pensar en ella, día y noche y que por lo que en ella notaba tampoco le ponía remilgos a esos fortuitos encuentros sociales, en medio de la calle o en algunas cafeterías, interesándose abiertamente por iniciar una inocente conversación, la mayoría de las veces. Que algún día a punto estuvo de besarla. Poco le faltó, por los ánimos y posturas que los dos ponían. Pero se daba cuenta de que el tiempo no perdonaba y, pensando que igual se daría un enorme gatillazo, no se atrevía a enfrentarse con decisión a dicho trance.

Comentándolo con mi otro amigo, el más viejo de la parroquia, como secreto de confesión se tratase, me dijo que los enamoramientos de los viejos eran mucho peores que los primeros amores de todo joven primerizo y además, que los viejos no debían enamorarse. Cada cosa en su tiempo. Estos consejos no me he atrevido a dárselos a este viudo, ya que cada uno es muy libre de hacer tonterías y para eso cualquier edad sirve. Aunque ya se sabe que existen tonterías que son más propias de otras edades. Y aún quedan mejores.

Al día de hoy, según parece, ambos siguen indecisos, y no saben que el primer paso no te lleva a donde quieres ir?pero te saca de donde estás