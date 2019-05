Aquel querido y añorado Montecelo

Años aquellos tan distantes, cuando con un personal adecuado a las propias necesidades los enfermos recibíamos un trato excelente. Reza en sus instalaciones un cartel que dice: cinco profesionales no podemos atender a 100 pacientes. Desgraciadamente, hoy, esto sucede. No se les puede exigir más a aquellos que, desde los celadores a los doctores (salvando mínimas excepciones), se entregan día a día para conseguir la más esmerada atención. En la mayoría de los casos, sobrepasando los horarios y mendigando sus sueldos. Desde aquí mi agradecimiento. Un punto y aparte es el conjunto de todos aquellos que nos administran y desde la atalaya de la política hacen del uso y el abuso su propia bandera. No se puede permitir el permanente colapso de Urgencias, en mi caso, desde las diez de la mañana esperando ser ingresado hasta la una de la madrugada. Y con estas premisas se permiten cerrar camas cuando más se necesitan. Capítulo aparte presenta el lamentable estado del material.

Conozco muchos casos en los que el propio trabajador se ve en la necesidad de comprar ciertas herramientas para desarrollar su labor. Mi más enérgica protesta también, hacia la inseguridad de las enfermeras que mediante contratos-basura, de horas, días o semanas pierden la oportunidad de formarse de una forma continuada, viviendo una precaria eventualidad y afectando, como siempre al sufrido enfermo. Hay casos de profesionales que en once años han trabajado un total de cuatro, habiendo firmado 250 contratos. Señores responsables del SERGAS, lo que hoy puedo llamar corazonada, ante la precariedad de sus servicios, puede llegar a llamarse infarto.