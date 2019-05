Nosotros primero

Cuando tenía 6 ó 7 años y reflexionaba sobre cómo sería el futuro más allá del año 2010, mi imaginación me veía sentado comunicándome a través de una pantalla con personas de todo el mundo. También fantaseaba con la posibilidad de viajar por todo el planeta de un modo asequible, con desplazarnos mediante coches autónomos o incluso dando órdenes a una máquina para que nos pusiera una música agradable o bajase la intensidad de las luces. Por supuesto, como tantos niños, esperaba que tarde o temprano el hombre volviese a la luna y pudiésemos ver, en esta ocasión en 4K, imágenes de la superficie del satélite.

En aquel lejano 1986 casi 6.000 personas fallecieron por accidente de tráfico. Los casos de VIH se triplicarían hasta 1999 y el tabaco mataba a más de 30.000 españoles. En cuanto a muertes por violencia de género? ni siquiera existían datos.

A día de hoy, cualquiera que tenga memoria recordará campañas de publicidad brillantes y muy recurrentes de la Dirección General de Tráfico: "No podemos conducir por ti". Imágenes de accidentes reiterativas, sucesivas e impactantes en televisión, junto con medidas de control de alcoholismo y velocidad por control de radar lograron rebajar la cifra de fallecidos a la mitad hoy en día. Un éxito. Sin paliativos y fruto de la suma de todas esas medidas.

En cuanto a los casos de VIH, ¿quién no recuerda la campaña "Póntelo, pónselo"? En esta ocasión, junto con otras medidas y avances médicos notables, se logró dar la vuelta a la gráfica de modo vertiginoso hasta el año 2004.

¿Y el tabaco? "Fumar mata" leemos, por ley, en cada una de las cajetillas de 20 cigarrillos. Todo ello acompañado por campañas en TV que han hecho que el cigarrillo pase de ser un complemento que transmite glamour a una droga poco menos que vulgar. Un auténtico cambio social.

Ya más cerca, en 2017, se registraron más de 150.000 víctimas por violencia machista. 150.000. La mitad de la población de Vigo. ¿Alguien conoce alguna campaña en la que se trate el tema desde una óptica seria y destinada de una manera eficiente a corregir comportamientos en las personas? ¿Alguien conoce alguna asignatura, materia o actividad escolar en la que se eduque a los niños y niñas en valores reales de igualdad? Imagino que habrán ido a comprar juguetes estas navidades. Reflexionen sobre ello. Insisto: 150.000 víctimas. La mitad de Vigo. Registradas?Y sí, no se engañen, existe relación entre el tipo de juguetes destinados a niños o niñas y la existencia de violencia de género en la sociedad.

Por supuesto, de involucrar y responsabilizar al hombre ni hablamos. Si en el caso de "la manada" tuvimos que escuchar preguntas sobre el comportamiento de la víctima, en el asesinato de Laura Luelmo, más de un indeseable tertuliano se preguntaba en TV qué hacía esta chica saliendo a correr sola a esas horas. Y no pasa nada. Te tienes que tragar el vómito.

Somos una sociedad de mierda. ¿Cómo le explican a sus hijos que el mismo ser que vence a su propia naturaleza a través del arte y la ciencia, representa una amenaza para la mitad de su propia especie cada día?

Se me hace absolutamente inimaginable, como hombre, el caminar temeroso por la calle de noche pendiente de si alguien me persigue, y con mi entorno pendiente vía móvil, preguntándome si ya estoy en casa. A salvo. Todos los días. Y se me hace insoportable ser el presunto causante de esa amenaza a los ojos de una mujer. Insoportable.

Somos nosotros (vosotras y nosotros) contra ellos. Y somos todos nosotros quienes hemos de liderar, unidos, el cambio en esta sociedad de mierda sin perdernos en lo accesorio. No habrá peor legado que seguir pasando de perfil ante esto. Identifiquemos y afeemos comportamientos y seamos radicales e intolerantes ante cualquier gesto sexista. Nosotros primero.

Porque os están amenazando; os están maltratando; os están matando. Y no estamos haciendo nada para evitarlo.