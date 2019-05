No a la violencia contra facultativos

En estas fechas estamos inmersos en una campaña contra la violencia al personal de la Seguridad Social, física, verbal o de cualquier tipo.

Mediante esta no quiero justificar hechos aislados, los cuales detesto y no estoy de acuerdo.

Pero últimamente, y creo por lo que escucho que no soy el único que piensa así, el personal del Sergas tiene una batalla con sus jefes, la Consellería de Sanidade y la Xunta, falta de medios, personal, tiempo, etc, etc?

Ahora bien es una opinión generalizada que los empleados del Sergas o muchos de ellos, están tratando de trasladar sus problemas a los pacientes: "No nos dan tiempo? no tenemos medios? vaya Ud. a protestar al defensor, a la administración, ?" y no se dan cuenta que el paciente, lo que se va a cabrear es con el que tiene enfrente, que es el más directo que le puede solucionar sus problemas inmediatos. Que en vez de aliados están consiguiendo enemigos.

Pero cuando un padre o hijo va con su familiar doliente a que un profesional, que juró y debería lo primero importarle el bienestar de su paciente, y hacer lo posible por atenderle, ese "profesional" venga con disculpas baratas, poniendo justificaciones que dan pena para demorar o incluso desviar o no atender al hijo a su madre; si no hay violencia, seguro que se han creado un enemigo, que no les va a ayudar en su causa.

Estoy convencido que con su actitud están lapidando la buena fama que tenían los facultativos y personal del Sergas y de la Seguridad Social. Es muy difícil conseguir una buena reputación y muy fácil destruirla.

Creo y estoy convencido de que estamos a tiempo. Los pacientes están con vosotros, controlar a los "garbanzos negros" que tenéis entre vosotros para que no rompan o lapiden la buena fama de vuestros antecesores y de los que no merecéis estas críticas.

Estamos con vosotros, dependemos de vosotros, por favor no la paguéis con nosotros.

P.D. Me disculpo, por y a los que esta, no está dirigida, cada uno sabe demasiado bien si está aludido o no.