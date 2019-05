A Liga de Amigos do Rosal é un Centro Recreativo e Cultural situado na Praza do Calvario, nun entorno donde se atopa a Casa do Concello, a igrexa parroquial de Santa Mariña, a Praza de Abastos, e, cerrando o espazo, un bonito edificio que alberga o Museo do Cabaqueiro, o Xulgado de Paz e a Cámara Agraria. Son edificios emblemáticos que dan prestixio ó lugar. A igrexa parroquial é de gran valor arquitectónico, con imaxes antigas e pinturas ben restauradas onde destaca con excelencia o seu ábside de estilo barroco.

A devandita entidade é centenaria desde o ano pasado, posto que foi fundada en 1918. Por tantos anos que leva funcionando e pola súa situción estratéxica do municipio destaca sobre outras de distintos rangos.

O Rosal, bonito val de 45 km?2;, semella unha cuncha de viera recostada contra o oeste para disfrutar de tres quilómetros de costa paisaxística; polo leste e sur exténdese o pai Miño como se lle quixera escapar ó mar, no que está a punto de entrar. Un precioso val famoso polo seu microclima, a horta e o un dos mellores viños do mundo. Este Concello de a penas 6.300 habitantes ten o orgullo de acoller tantas asociacións culturais e deportivas como non hai outro semellante en habitates. Así podemos falar dos deportes: balonmán, fútbol, ciclismo, atletismo, cos seus famosos clubes. Na cultura hai entidades como a Escola de Música cunha famosa Banda, dúas Corais, Grupo Filatélico, Asociación San Miguel, e a que nos trae ao conto hoxe.

Resumindo a súa historia podémola dividir en dúas etapas: a do antigo réxime e a do novo. No antigo, as mulleres estaban privadas do dereito ó voto, non podían ser socias, só tiñan acceso ó local na compañía do seu home. Estáballe prohibida a entrada a xente que non era socia. Este periodo data dos tempos da dictadura e ata ben entrada a democracia. Alá polo ano 1996 chega unha Directiva que vai rexentar a Asociación da nova etapa. Hai un cambio a pro do mellor sentido social e democrático: estatutos novos, regulamento de réxime interno; por primeira vez ás mulleres se lles recoñecen os dereitos para coa asociación igual cós homes. Permíteselle a entrada a xente de fóra para que compartan cos socios e socias, ó obxecto tamén de animalos a tomar parte inscribíndose. Faise unha gran reforma do edificio que naquelas datas estaba nunha situación de deterioro penosa.

A vida desta Asociación hoxe en día non está a ter moita actividade, pero a cafetería pola súa situación e o bo local ten visitas de moita xente. Hai unhas poucas partidas de cartas, lectura dos periódicos e pouco máis... Tamén a farándula de taberna que se forma tódolos días en sesión de mediodía e noite para tomar un chanqueiriño do bo viño do Rosal. Todos, que case sempre son os mesmos, entre grolo e grolo contan anécdotas, razonan, discuten e aínda que hai algún que outro sobresalto (cousas do viño), vai reinando a boa harmonía.