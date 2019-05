Golpistas y verdugos

Hace poco tiempo asistí a una conferencia sobre la presentación de un libro basado en la Guerra Civil; más bien un trabajo de la sublevación llevada a cabo en Galicia. Pues los conferenciantes disertaron (había cuatro hombres y una mujer, todos ellos historiadores, alguno de ellos periodista) acerca del tema mencionado, tratado con suma transparencia, rigor y documentación. Todo ello sin olvidar la memoria histórica a tal efecto y el propósito para descubrir con pelos y señales el fatídico verano del 36.

Los golpistas verdugos llenaron las cunetas, cementerios de republicanos reprimidos asesinados; encarcelados; hambrientos, famélicos; enfermos de tifus y tuberculosis en su inmensa mayoría; por no hablar de la usurpación y usufructo de propiedades de los represaliados o ambas cosas a la vez (me refiero a esto último, o sea a los asesinados y consiguientes confiscaciones).

Lo peor es convivir con asesinos, con sus hijos y con sus nietos, que ni se arrepintieron ni se arrepentirán. Y cómo debemos comportarnos frente a ellos. No es una tarea fácil, sobre todo cuando se disfrazan en partidos que defienden esos postulados, ahora y en el futuro. En estos momentos avanzo que al enemigo ni agua, pues está visto que si pudieran no repararían siquiera en hacer lo que hicieron.

Que no quepa duda de que esos elementos presumirán que lo hacían invocando a Dios de por sí permisivo con tanta ignorancia, crueldad, sobretodo alienada al fascismo en Europa, de sur a norte y de este a oeste.

De esta guisa y guasa de la extrema derecha celebraba la Eucaristía como si no pasase nada. Recuerdo los casos que no puedo dejar y callar: una, un socialista detenido en el Grao de Alicante y después internado en un campo de concentración; ya en Madrid, en una comisaría le obligaron a comer hojas de la Biblia entre otras torturas; otro el de un masón que rogaba que por favor no le quitaran la vida, por amor de Dios; después en una saca fue fusilado. Habrá cientos de represaliados pero cito estos que me impresionaron por su crudeza y simbolismo en aquellos tiempos de suma gravedad.

Ahora mismo destaco las manifestaciones de un miembro de Vox que se mofaba de casi todos al referirse a la memoria histórica por el hecho de "buscar huesos". Ven el animal que postula este enfrentamiento y entre otras cosas denota imbecilidad indocta y demoníaca.

Señoritos del PP, Csy Vox (el trío de Colón). La guerra la hicieron los golpistas que asesinaron a mansalva, sin piedad y a la luz del alba. Ni que decir tiene que los golpistas y verdugos crean un clima de terror de arriba abajo y tienen la culpa de lo acontecido posteriormente al filo de la sublevación y los muertos consiguientes en el frente y en la retaguardia. Hoy en día hay torturadores que campan a sus anchas con insolencia y chulería.

A esta derecha recalcitrante hay que combatirla con serenidad y firmeza pues es un peligro para la sociedad.