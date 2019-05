Fauna e flora no río Bahiña

Quero manifestar o meu rexeitamento e repulsa á actuación que está levando a cabo o Concello de Baiona no río de Bahiña, co consentimento de Augas de Galicia, e que consiste en desherbar radicalmente e estragar toda vexetación que medra no leito e nas beiras do seu caudal. Este feito supón un atentado á fauna e á flora nos meses máis importantes e vitais para o desenrolo de plantas e crías das diferentes especies que conviven no seu hábitat, en especial contra as aves que aniñan nas abondosas matogueiras que agroman nas súas marxes.

O río de Bahiña esmorece e estase a converter no desaugadoiro do encoro. Precisa da repoboación con exemplares autóctonos: ras, anguías, troitas... (hoxe case extinguidas, cando hai poucos anos a súa presenza era abondosa).

O tempo de poda e limpeza fluviais, nas zonas sen perigo de incendios, debe facerse a partires de setembro até o mes de febreiro, para non interferir no normal desenvolvemento e equilibrio naturais.

Pídolle á Consellería de Medio Ambiente, ó Concello de Baiona e a Augas de Galicia (entidades públicas encargadas de coidar e protexer estes ámbitos), que paralicen as accións prexudiciais e irresponsablemente daniñas, que impiden o desenrolo normal da fauna da contorna.