Críticas sin fundamento

Es un hecho obvio que el ritmo del día a día lo marcan dos sectores básicos: las obligaciones que tenemos como ciudadanos, personal y profesionalmente, y las redes sociales, que hacen que el mundo de hoy se mueve a una velocidad vertiginosa por ellas con grandes ventajas pero también con sus inconvenientes.

Desde el minuto uno en el que te expones tienes que enfrentarte con esa "sociedad" que tiende a dividirse en dos posiciones: o se alegran por ti y te pueden añadir una crítica constructiva, o tienden al insulto o amenazas por el simple hecho de pensar distinto. Parece ser que no se llega a entender que, por suerte, no todos pensamos igual pero no por ello nos da la libertad de amenazar, insultar o vejar a alguien gratuitamente. Siempre es bueno ponerse en la situación de la otra persona, más que nada para llegar a entender, aunque sea una mínima parte, el daño que se puede generar.

Volviendo al mundo de las redes, hay un aspecto positivo que saco de ellas y que está consiguiendo que mucha gente abra su mente y no se quede estancada en un cuadrado: el mundo vegano.

Muchos dicen que es una moda, que el animal no sufre o que es muy difícil dejar de comerlos. Algunos lo harán por estos motivos, puede ser, pero son muchos los que han conseguido abrir su campo de visión. Como sociedad avanzada sabemos perfectamente que estos seres sufren de forma directa o indirecta como cualquier ser humano si estuviésemos en un matadero, no tenemos que limitar su vida a unos años para así poder disfrutar de su carne a la hora de comer ni obligarlos a engendrar para seguir con esa cadena, y que no son trofeos en los llamados "deporte de caza" para poder exhibir sus cabezas en paredes.

Hay muchos estudios, y es patético que se tenga que demostrar, que lo único que nos diferencia es en el habla y que de ellos depende nuestro ecosistema.

Puede que sea difícil romper los moldes con lo que nos han educado a lo largo de la vida y para lo que a muchos les resulta la vía fácil de dirigirnos, pero no imposible abrir la mente y saber qué está bien y qué no y si nos merece la pena apagar la vida de un animal por una hora de satisfacción alimentaria. Quien conozca "El mito de la caverna" comprenderá mejor este artículo. Si no es el caso, les invito a que sepan de que va en un vídeo de no más de cinco minutos en Youtube.