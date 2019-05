Sobre empresarios e cupo de visitantes o Parque Nacional

Cada vez que escoito a certos empresarios locais reclamar un aumento das visitas ás illas do Parque Nacional, máis frecuentemente as Cíes, xúrdenme varias dúbidas. A primeira é ¿quen son estes señores para pretender dispoñer dun patrimonio de todos co único fin de enriquecerse? Nin unha soa vez lles escoitei pedir melloras na conservación do lugar nin prestarse a colaborar para contribuir a garantir o seu futuro. Iso nada lles importa.

Nun parque nacional todo debería estar supeditado ao seu obxectivo principal: a conservación e non aos intereses particulares dun reducido grupo de empresarios. Aínda lembro cando as navieiras, coa axuda por inacción da Xunta, converteron o que era un paraíso nunha mala feira, onde non se podía desfrutar nin da natureza nin de tranquilidade que debería ofrecer un parque nacional. Esa masificación levaron as illas o límite, afectando gravemente a súa conservación e a súa percepción únicamente como lugar de ocio e praia, esquecendo a función principal dun parque nacional, que non é outra que a conservación dun entorno único e privilexiado para nós e para as xeracións futuras, non para satisfacer a avaricia de empresarios especuladores e curtoprazistas capaces de matar a galiña dos ovos de ouro da cal viven.

Na miña opinión, habería que reducir máis os cupos de acceso e, como mínimo, o 80% das prazas deberían ser para visitas guiadas. Así non só se crearían postos de traballo, senon que o parque cumpriría con outra das súas funcións principais, que é a educativa; e tras a visita guiada sobraría tempo para o ocio duns visitantes que xa coñecerian algo do entorno que visitan, do alto valor que ten e das cousas que poden e non poden facer para non danalo.

Tamén penso que todalas empresas que se lucran do parque nacional e da súa marca deberían aportar, para ser autorizadas, parte dos beneficios para o mantemento das infraestruturas e servizos que se precisan para o uso e atención dos seus clientes e para compensar o impacto que estes provocan, axudando a mantemento de camiños, baños públicos, peirao, posto de socorro, prevención do lume, correxir as afeccións á conservación das especies e o entorno, recollida de lixo, etc... Pero claro, diso non queren saber nada, eses gastos pretenden que sexan e sigan sendo a conta de todolos cidadáns, e eles obter só os beneficios.