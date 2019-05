Un paso adelante aunque sea en tiempo de elecciones

Estamos leyendo en la prensa estos días que el señor alcalde de Nigrán no quiso las banderas azules para nuestras playas, dijo que es debido a las imposiciones de la entidad que lo gestiona y que no está dispuesto a ceder ante tal presión. Más bien creo que no tiene capacidad suficiente para hacer la gestión en buenas condiciones y conseguir las banderas, o posiblemente no sea capaz de conseguir socorristas. Qué le vamos a hacer, tenemos de todo en la viña del señor.

Llevamos no sé cuánto tiempo, pero sí más de un año, en como se encuentran algunas calles de Playa América, donde los coches tienen que pasar esquivando las piedras rotas, de cuando se hizo el plan "E" en San Pedro. De hecho varias calles de Ramallosa hubo que levantar la piedra y asfaltar, pero eso no importa, las aceras hundidas en esta zona o las losetas rotas; tenemos la calle Torrente Ballester a la altura de una entidad bancaria que cuando llueve se forma un charco y los viandantes tienen que ir por la carretera, qué más da.

Detrás de la capilla de San Campio, un camión de esos que vienen con bebidas para los eventos que se hacen en el parque Torrente Ballester hundió unas piedras. Desde aquella época aún no tuvo la gentileza de mandar arreglar, que aún siguen hundidas y hace más de un año, y por la información recibida, va a permitir que vuelvan a invadir la zona hundiendo un poco más el paseo en general. ¡Qué poca consideración y capacidad para permitir este evento mal enfocado! Eso es así, porque se puede hacer sin que los camiones invadan nuestro paseo.

Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. De hecho se manda pintar las rayas blancas de la carretera ahora que vienen las elecciones. Patético, pero es así, después esperaremos otros cuatro años para pintar también los pasos de cebra.

En la carretera que va a San Pedro vengo denunciando que se hizo un retranqueo de una finca, pero no se asfaltó, cuando llueve la gente tiene que ir por la carretera, esto sucede en la calle Manuel G. Prado, pero el señor alcalde no se digna tomar las medidas oportunas y así suma y sigue.

¿Es verdad que va a apoyar económicamente a la sociedad que cuida de los perros bai.sempulgas o es otra estrategia y venta de humo como hace siempre? Tenemos para muestra un botón, se acaba de adecentar la casa de la antigua Telefónica, que limpiaron su entorno hace poco tiempo. Este edificio, si no se restaura y lo declaran en ruinas, no se podrá volver a levantar. En la prensa, hace algún tiempo, ¿es verdad que el señor alcalde dijo que el Concello iba a comprar esta propiedad para hacer una biblioteca? Al lado hay una finca a la que se permitió hacer una entrada por la bajada al río Miñor, ¿quién la autorizó? Vengo denunciando públicamente y en el Concello que los árboles que tiene dicha finca, aparte de su altura excesiva, están pegados a la vía pública y que según las nuevas normas tienen que tener un retranqueo de los edificios colindantes. ¿Quién se encarga de hacer cumplir la ley? Y así suma y sigue.

¿Se acordará el señor alcalde de poner los bolardos en la calle Manuel L. Lemos y en Avda. de Portugal, que llevamos 3 años esperando se digne proteger a nuestros viandantes, o esperaremos a un milagro?