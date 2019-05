Lista de espera en Povisa

En noviembre de 2017 me detectaron una catarata en el ojo derecho, me hicieron las pruebas para la operación en Povisa pero caducaron en diciembre de 2018. Me las han vuelto a hacer a finales de enero y me dicen en Povisa que me llamarán en junio o julio para la operación (casi 2 años después). Mi calidad de vida es limitada, ya que por ese ojo prácticamente no veo y voy muy insegura por la calle, además tengo a mi cargo a una persona de 97 años con la que tengo que salir a pasear todos los días.

Creo que la espera de 2 años para una operación de cataratas es demasiado, además del gasto de las primeras pruebas que caducaron y no sirvieron para nada. Podría operarme en una clínica privada, pero llevo cotizando a la Seguridad Social durante 40 años y creo en la sanidad pública y de calidad, así que espero que esto no sea la norma sino solo una excepción.