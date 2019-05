Comer con los ojos

Hace años, a pesar de estar ocupadísimo en otros asuntos que luego más tarde consideré menores, fui fiel testigo de hechos puntuales a los que no dí demasiada importancia, pero que luego, al pasar los años, y al revivirlos de nuevo, me dí cuenta de su verdadera envergadura y transcendencia.

Viene esto a cuento de que hace días he asistido con varios amigos a una comida de mayores, coincidiendo que la persona que estaba sentada a mi lado se marchó junto a otros amigos, dejando su espacio vacío y desocupado, siendo así que quedamos tres en sitio de cuatro -dos frente a frente- que nos tocaba una ración de pulpo que suele ponerse para cuatro comensales. Pues bien, el comensal que estaba con su esposa enfrente y el otro matrimonio dijo, no por decir sino casi ordenando, que el otro marido picase del plato que a los tres nos correspondía. Lo dijo todo serio y el marido accedió ante nuestro asombro. La cosa no pasó a mayores, pero daba gusto verlo comer, al ordenante, como cogía de tres en tres "talladas" de pulpo con su palillo. Al cabo de un tiempo me acordé de que también en otra ocasión -comida de socios de Feiraco- hace ya años, me había pasado lo mismo. La historia se volvía a repetir puntualmente para mi asombro.

Al otro día, al verlo en un bar pidiendo un agua mineral en hora de vermut, me acordé de que a cena de vino, desayuno de agua. Y no me equivocaba. Lo comenté con otro amigo, también asistente y me dijo que en la última excursión, a la hora de comer o cenar, en el bufet, los ocho días que duró la excursión de las llamadas del Inserso, le llamaban la atención -comida y cena- por llevar el plato repleto de raciones y que luego trataba de devolver a sus fuentes.

Mi amigo, el más viejo de la parroquia, me dice que en la vejez son frecuentes ese sentido de avaricia o sentido muy particular de lo yo, y, ya de siempre es sabido que algunos -los tontos- si no fueran al mercado no se vendería lo malo y que siempre hubo quien tuvo más ojos que barriga.