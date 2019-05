El abandono de la playa de Lagos

Quiero comentar el abandono que sufre la playa de Lagos y sus alrededores. A unos cien metros aproximadamente hay un mirador a una altura de veinte metros del nivel del mar, sus vistas son espectaculares, de lo mejor de la comarca, donde se pueden ver las islas Ons, San Vicente, Sálvora y la zona de Couso, y tambien sirve de aparcamiento de las caravanas, pero está en un estado de dejadez alucinante. Hay vallas de madera tiradas en el suelo, la maleza cubriendo el paisaje y las hierbas a casi un metro de altura. Claro, es ideal para ir de noche y arrojar plásticos, toallitas y latas de cerveza por doquier. Un desastre. Creo que los que gobiernan deberían tomar medidas, se rompe una poste, pues se cambia, se corta la hierba de vez en cuando... etc. Peor es ver todo hecho un desastre. Lagos, para quien no lo conozca, se lleva la bandera azul todos los años por sus aguas cristalinas, entre otras cosas; se halla rodeado de un bosque de pinos cercado y cuando la marea está baja hay una multitud de rocas formando varios lagos, como señala su nombre, una maravilla de la naturaleza dentro de la ría de Aldán. Es un lugar muy conocido por pescadores deportivos por su buena pesca, la arena es gorda y se pueden encontrar margaritas con cada bajada del mar. La forman tres playas, aunque parezcan dos, la primera es la pequeña, así se denominaba cuando era niño, después de un grupo de piedras viene la siguiente que se decía la playa grande y por último la playa del pozo. Un poquito hacia Cabo Udra hay dos más chiquitinas y justo encima, en un peñasco, se otea otra maravilla de ensenada llamada los Muscallos y otro poco más arriba, el humeral de Escorreguadoira, pequeño y precioso. Tanta belleza y frondosidad natural no se pueden descuidar de esta manera tan deplorable. ¿De verdad que nadie se fija en estas cosas?