En estos pasados días, igual que en estos pasados años y en tantos años, hemos dejado pasar el ¡Primero de abril! sin pena ni gloria, como tantos primeros de abriles, sin que nada los distinga, y pudiéramos celebrar el fin de una absurda y maldita guerra entre hermanos que todos debiéramos reconocer, cuando hubo tantas víctimas por ambas partes.

Me uno a los sentimientos de aquellos que aún puedan recordar a los suyos, caídos en aquella barbarie que --ya serán bien pocos en tal memorable fecha-- irán pasando dejándonos como tantos otros, para que luego la Historia lo cuente como mejor le venga en gana. Así nos van dejando a cuantos intervenimos obligatoriamente en aquella nefasta y cruel guerra entre hermanos. No es, creo, para olvidarse de tan memorable fecha.

Esta histórica fecha, que bien pudiera ser declarada día de luto nacional -no soy quien para juzgarlo-, pero quizás políticamente fue más oportuno, aconsejable, para "no meneallo". Era entonces un momento muy tenso, explosivo. Eran muchas circunstancias poco favorables para aventuras, donde España no tenía nada para levantar la cabeza; no era reconocida por la mayoría de los países, comprometida con algunos de los que intervinieron en aquella maldita guerra.

De todas formas, me pregunto (de lo que no entiendo de nada): ya pasaron años, muchos abriles y, afortunadamente, hoy podemos decir que estamos viviendo en un país democrático, libre. Por eso esperé al 30 de abril de este mes para asegurame debidamente. ¿Será posible que el nuevo Gobierno o a quien corresponda se tome en consideración el retomar tal fecha, para dedicársela a todos los que de alguna manera fueron víctimas de aquella general situación? ¿O aún resultaría polémica...?