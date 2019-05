No me gusta presumir de listillo. Nunca he ido entre los primeros, pero tampoco entre los últimos, lo que indica a las claras mi manifiesta mediocridad. Pero cierto es que toda persona inteligente suele quedar como un imbécil cuando se halla rodeada de imbéciles, ya que el que parece sabio entre los tontos, parece tonto entre los sabios.

Viene esto a cuento de dos detalles que me han quedado muy grabados en los que he quedado como un auténtico tontolaba pueblerino. Y les cuento: 1.- Habiéndoseme roto el mando a distancia del televisor me he acercado a la tienda de siempre. La dependienta, viendo que era un modelo antiguo, ya casi en desuso, mientras lo examina, le dice toda contenta a otro dependiente, que vaya suerte, que ahora se acuerda de que a fulanita se le había roto el aparato que no tenía arreglo y le había dejado el mismo mando. Todo con risas. Qué suerte que yo tenía. Pero, después de pensárselo un poco, me dice que son 30 euros. La cara no me cayó al suelo por eso de las cervicales. Yo que era uno de sus mejores clientes.

2.- Después de pagarle casi 6.000 euros al dentista -sin facturas por supuesto- por una dentadura casi completa, en una comprobación seis meses más tarde, -yo con la boca abierta a todo trapo- se piensa en alto que allí, entre dos muelas que hay, quedó un puente que bien se podría haber colocado una muela y, que ha sido una pena. Así de fresco se quedó. No le rompí el espejo ni las pinzas con una mordida, pero ganas no me faltaron.

Lo que más me duele es haber quedado en ambas ocasiones como juicioso, ya que el tonto, si es callado, pasa bien por ello.