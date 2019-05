Órdenes de arriba

Para mi cuarenta cumpleaños, el comienzo de esa pendiente descendente en la que el tiempo no para de acelerar, decidí combatir la crisis existencial que para muchos genera traspasar ese umbral fatídico regalándome un sueño de juventud: un velero. Tras la ilusión del primer día tocó enfrascarse en los trámites burocráticos habituales: hacerme con una plaza de amarre, poner el barco a mi nombre, asegurarlo y, como no, pagar a Hacienda el impuesto de transmisiones correspondiente. Craso error el suponer que la gestión con Hacienda, al ser yo el pagador, iba a resultar simple. Tras indicárseme que podía presentar la documentación y realizar el pago en Vigo o en Tui, me desplazo a esta villa para cumplir mis obligaciones con el fisco. En Tui me informan de que allí no disponen de los impresos que es preciso cumplimentar y que únicamente tramitan el pago de ciertos cánones, pero no los de embarcaciones. ¿Resultado? Mañana perdida y nada solucionado. Me dirijo al día siguiente a la Consellería de Facenda en Vigo y, tras esperar media hora para el mostrador del impreso 620, me indica una "amable" y "colaboradora" señorita que me he equivocado de ventanilla, que la suya es solo para presentar el impreso, y que si no lo tengo aún cumplimentado debo pedir turno en información para que me indiquen cómo conseguir ese documento y qué hacer con él. Como me parece inverosímil la actitud de la funcionaria, tan poco dispuesta a ayudar, solicito hablar con la supervisora. La respuesta de esta, con modales muy mejorables -sobre todo cuando se considera que parte de su salario proviene de impuestos como los que vengo a pagar- es "que las cosas funcionan así, y que tendré que esperar otra media hora o lo que sea para que me faciliten información más detalles sobre el dichoso formulario". Me resigno y vuelvo a coger número; 20 minutos esta vez antes de ser atendido. Me toca con una jefa de servicio, quien con una sonrisa y en un minuto de reloj me facilita una octavilla en la que figura lo que necesito hacer para cubrir el formulario y pagar las tasas correspondientes.

Le agradezco la información y su actitud servicial, y me dirijo ¡al estanco, a la copistería y al banco! porque, por supuesto, ¡dónde se ha visto que una administración pueda tener los formularios precisos para que el contribuyente no haya de peregrinar a adquirirlos en otro lugar, una fotocopiadora para que los administrados no tengan que patearse las calles en busca de la fotocopia perdida o una entidad bancaria para pagar los tributos exigidos por el erario público! Me resigno de nuevo y voy a procurarme el impreso y las fotocopias, y paso por una de esas cajas de ahorros rescatadas y luego privatizadas para abonar la tasa preceptiva. Regreso con los deberes hechos a Facenda y, mientras presento la documentación en otro mostrador, veo que un trabajador se acerca al funcionario que me atiende y le dice: "¿Te queda algún 620?". Imagínense qué cara se me quedó al ver que "mi" funcionario tenía un cajón lleno de ejemplares del formulario que yo debía adquirir en el estanco. Ni corto ni perezoso, manifesté mi sorpresa e, irónicamente, mi irritación. Mi interlocutor contestó a la gallega, con el consabido "lo siento, sé que no es lo ideal, pero son órdenes de arriba". Sirva esta carta para que ese divino orden superior se digne tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía y hacer lo posible para que los contribuyentes no se vean obligados a perder dos mañanas de su tiempo en abonar un tributo que se les exige. Y es que ese forzado despilfarro de horas laborales no solo agravia a los administrados sino que, aunque sea en meras décimas, merma el bienestar material de un país.