1, 2, 3, ya gobierna el PSOE otra vez

El título me recuerda aquel programa televisivo de los años 60. Justamente 123 fueron los escaños que se llevó el PSOE el 28A. Como en aquel famoso concurso del gran Ibáñez Serrador, el ganador se llevó el regalo (en este caso el gobierno de la nación) y los grandes perdedores, esa floja derecha, el premio de "consolación", la famosa Ruperta, una simpática calabaza que se repartirán PP, Ciudadanos y Vox. Una calabaza que representa un suspenso para quienes no supieron estar a la altura de las ilusiones de unos ciudadanos que acudieron en masa a ejercer su derecho de voto. Otros fueron los concursantes eliminados, sin pena ni gloria, es el caso de Podemos, que "aspiraba" a ministerios que no merecerán por su fracaso, perdiendo 29 escaños en relación con el año 2016, que habían quitado 71. Esa no es mi derecha que me la han cambiado. Los populares al desplazarse de la derecha chocaron con los de Abascal y abandonaron posiciones de las que se adueñó Rivera. Todo ello es el resultado de la actitud de Rajoy, un buen presidente que, en mi opinión, cometió el error de no dimitir y forzar así la moción de censura que abocaría al fracaso a su partido. Pero ahora no es momento de lamentaciones, cada cual busca su sitio, unos el gobierno, otros volver a ser oposición, otros reestructurar su grupo y los que menos, se resignan a esperar cuatro años más y ver si llegan a su esperado objetivo. Yo como ciudadano les pido a todos un mínimo de sentido común, un máximo de coherencia y recordarles la obligación que les queda de velar por los ciudadanos y dejar a un lado sus permanentes cuitas. De lo contrario seguiríamos con las pesadillas de la ingobernabilidad.