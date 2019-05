Unha terra tingida de azul

"Fuco Buxán, aprinde a andar ergueito/ Fuco Buxán, aprinde a falar forte/ Fuco Buxán, aprinde de tal xeito/ que nunca máis esquezas teu norte" (Celso Emilio Ferreiro, "Carta a Fuco Buxán").

Vexo nistas datas, a traverso das imáxenes da prensa, nun mapa a unha España debuxada maioritariamente dunha cor bermella. E tan abafante a uniformidade, que fái destacar os poucos puntos azues, que, nembargantes, asoman. E un distes identifícase coa nosa provincia ourensán. Hai logo, temos personalidade. ¿Será, entón, coma dín os nosos persoeiros políticos de acó, no canto de que somos unha provincia intelixente? Dín algúns sicólogos que a cor azul é fría, pasiva, e que se vencella coa fantasía. Axiña, cunha fantasía que, seica, non engana, díme a sangue, que habremos de ir e conquerir Viana.

O noso sino, polo que vexo, é destacar. Somos a terra máis envellecida do país e maila o retroceso demográfico. E xa dí o dito que sabe máis o demo por ser vello, que por ser demo. Temos un Producto Interior Bruto, en comparanza coas duas provincias galegas dunha cor bermella, caseque un tercio do mesmo índice que das debanditas. A razón é sinxela, arripíamos o termo bruto. Dende fai tempo, nos presumimos de ser catedráticos dista Galicia.

A nosa cor azul é tan intensa, que as gaivotas que, voando en bandadas, chegan a confundir coa inmensidade do océano as bocarribeiras do Miño, dende Frieira ata Os Peares. Logo, cando están cansas, pousánse nas mornas augas das termas, nas ferventes augas das Burgas. Fuxen da costa atlántica, tingida de roxo. Pra a súa sorte, eiquí protexidas estarán, coma nos, do cambio climático humán. Eche o Ourense perdurable no tempo, que escribiría Risco, que pintaría Conde Corbal, que fotografiaría Pacheco. Temos, coma moita honra, ser fillos do pasado, e non páis do futuro. Bañámonos mais de duas veces nas mesmas augas do río, pra groria de Parméndes de Elea.

Máis, o pasado son anos que levamos cargados nas costas, e pesan de seu pra poder andar ergueitos. Non falamos forte, non sexa co espertemos, e fuxa coa chegada das meigas do futuro, que habelas hainas. ¡Ai, Celso Emilio! ¡Ai, meu! En Ourense temos esquecido o norte. Fai moito tempo que perdemos, na carballeira derramada de Esgos, a brúxula do progreso. E sen brúxula percorreremos o mundo lonxe dos lares patrios, trocando o nosos eidos, fontes, ríos, regatos pequenos, polo un mundo alleo, descoñecido. E reproducindo a aquela longa noite de pedra, emigraremos coma tivera feito Fuco Buxán. Ollando cara a imaxe do cadro de Castelao, "A derradeira lección do mestre", venme a mente aquela súa sentenza lapidaria: "En Galiza non se pide nunca. Emigrase". E de emigrar, os ourensáns temos experiencia e razóns dabondo.