A balada do río que roubaronlle a luz

Nos dourados días da infancia no tramo do río agora cuberto do Gafos, a luz das raiolas do sol reflectíanse nas augas, o ceo era rueiro de paso das andoriñas, donde os estorniños voavan ceibes debuxando efímeras obras de arte aquel río cativo no verán pouco máis ca un richuelo sumerxiamos as mans e tocabamos fondo, era para nós o máis grande do mundo. Dende a ponte da Tablada como nun ritual pendurábamos o maio ao río despois do concurso como as cinzas dun ser querido.

Pronto vai facer cincuenta anos cando en plena dictadura un gobernante dos daquela que pensaban cos ríos e as rías eran da súa propiedade, ocurreuxelle facer un paseo por Campolongo, e como os ríos non protestan e nón hai que expropiar é a opinión dos veciños non importaba taparon o Gafos e fiseron o paseo enrriba del, condeando a oscuridade e morte un río que levava miles de anos pasando ceibe pola cidade. E así segue, nunha cidade donde presumimos de ecoloxistas e de respetar a natureza, consentimos que unha herdanza que nosos devanceiros conservaron durante moitos seculos ceibe nos nun intre estragamola. E mais doado consentir telo soterralo nun cadaleito de cemento sen luz nin vida esquecendo que estamos de paso e non temos ningun dereito de modificar nin alterar unha herdanza da natureza e privar a vindeiras xeneraciòns dun ben común. Lograron silenciar o marmurio do río pero non poideron borrar a memoria dos veciños.Ter un río tapado e como ter encerrado un xilgaro nunha gaiola.

Ca chegada da primavera o mundo enchíase de flores, as beiras do río era un verxel co florecer de lirios, narcisos e todo tipo de flores ventureiras e no ar o recendo do loureiro mentrasto e fiuncho, os paporrubios xílgaros e pardais copaban as polas das árbores cheas de nenos e o cantico dos trinos era a banda sonora da infancia. Nosas nais nos primeiros días do sol de abril puñan a airear a roupa da invernia nos praderíos a carón do río cos campos cheos de mapoulas, margariñas e herba de namorar, e xunto aos remansos agochadas entre as lasas rebulían alevins de troitas.

Agora ca chegada dos ventos cheos de promesas electorais que voltan como as andoriñas, vólvese falar de destapar o río, e nós que ainda conservamos no fardel da memoria os tempos dourados da luz da infancia, donde cada intre era unha aventura, cando no treito do rio agora na sombra era posibel ollar avelaiñas, bolboretas, xoaniñas, donizelas, cabaliños do demo escornabois e guiarnos pola luz dos vagalumes e escoitar o cuco. Ainda creemos posibel destapar o río que nos taparon vai facer cincuenta anos ,e cada vez que imos polo paseo de Valle Inclán e notamos o latexar do noso rio da infancia sentémonos culpables de non poder liberalo. Noraboa polo Enil do Gafos