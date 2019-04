Jabalíes y velutinas por todas las esquinas

Acaban con todo, hasta con los puestos de trabajo derivados de la miel y del campo. Lo peor, los daños del jabalí. Lo peor, también, es que muchos políticos no se enteran o no quieren enterarse. Algunos conductores ya han tenido accidentes en la carretera chocando sus automóviles con el cerdo salvaje. Unos han salido ilesos, pues tienen buenos vehículos, algunos blindados. Otros no han corrido la misma suerte, acabando en el hospital.

Los jabalíes acaban con la fauna en el monte, se zampan reptiles, erizos, ranas, sapos, huevos de todas las aves que anidan en suelo y alturas de hasta un metro y medio aproximadamente. También se comen los gazapos de los conejos, acaban con los campos de maíz, comen frutas del suelo, verduras... destrozan los jardines públicos y parques, atacan a los perros, también a los perros de los cazadores y a ellos mismos, invaden las vías públicas y se adentran en las ciudades y pueblos. ¿Cuál es el motivo?

Es una especie salvaje de alto riesgo, totalmente fuera de control, porque los políticos no son capaces de solucionar el problema. Unos no saben cómo, otros no quieren que se cacen por ser amigos de animalistas, otros porque son radicales y se creen que a río revuelto ganancia de pescadores. Muchos se creen muy listos y piensan que "los gallegos somos parvos". No saben que el tiempo de los parvos se acabó. Deberían darse cuenta de que los que no tenemos que ver nada con la política vamos, al menos, 20 años por delante de ellos. Así nos va. A más de cuatro les hierve la olla de tal forma que se les desprenden ideas como cazar con arcos y flechas, de noche, en vías urbanas. No me imagino un jabalí con una flecha clavada en el culo, de noche, corriendo por las calles, pobres de paseantes.

El jabalí que atacó en Ponteareas es un aviso a navegantes: cuatro personas heridas y un perro, cinco víctimas. Esto debe ser más que suficiente como para no permitir la caza nocturna en zonas urbanas. Esperamos que en la ciudad de Vigo, su alcalde, el señor Caballero, no lo permita, por responsabilidad. Y menos en los meses de enero, febrero y marzo, que es la época de sensibilidad y cría. Al jabalí hay que cazarlo como siempre, en el monte, en temporada, en todas las modalidades. La modalidad de caza al salto es fundamental. Ya se cazaba de esta forma hace 40 años. Y el jabalí estuvo perfectamente controlado, independientemente, de batidas y monterías. No nos olvidemos de que para hacer bien las cosas, tenemos que volver 40 años atrás, como en tiempos de los presidentes Fernández Albor, González Laxe y Manuel Fraga. Después de ellos, toda una penuria, hasta tal punto de que permiten caza nocturna con arco perjudicando a todos, ya que la noche es para descansar y otras cosas, no para correr riesgos. Y, cómo no, se especula también con el ejército a la guerra contra "o porco bravo". ¿Cuál será la siguiente? La bomba atómica. Y resulta que los propios cazadores, en el monte, cazando al conejo, tienen que escapar cuando el jabalí les ataca, a ellos o a sus perros. El caso es que no pueden dispararle, ni siendo temporada. No se le permite. Hay que jorobarse.

Son varios años ya en los que los cazadores vienen reclamando, pero a los políticos les importa un bledo. A ver si ahora, al enterarse por la prensa del ataque del jabalí, caso Ponteareas. Otros ataques no tuvieron repercusión. Este animal nos está saliendo muy caro. Va a seguir dando mucho que hablar. Y seguramente, más bien pronto que tarde, se van a exigir responsabilidades. La falta de respuesta de los responsables ante esta situación indica bien a las claras lo preparados que están nuestros políticos.