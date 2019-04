Abandono total de nuestras instalaciones

Desde hace algunos años no tenemos un gobierno que sepa llevar el timón de nuestro municipio y conducir este Concello de Nigrán como realmente tendría que ser. Vengo haciendo denuncias indiscriminadas hacia los malos gobernantes y no hablo de un partido en concreto, pero en estos momentos tengo que hacerlo del que está en el poder. Es tal el abandono que tememos que ya es muy difícil enderezarlo, para muestra un botón, perdimos una subvención cuantiosa de la Xunta de Galicia por no presentar la liquidación de cuentas del año 2017 y ahora otra de la Xunta de Galicia por un importe de 120.000 euros, pero claro al señor alcalde no le preocupa, ¿por qué?

El presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Nigrán es superior al de Baiona y Gondomar juntos, eso es increíble que con un presupuesto tan elevado no hayan hecho cosas mejores.

Acaban de hacer un parque infantil en una zona donde no hay población. Yo no digo que no esté bien, pero creo que dilapidar el dinero de nuestras arcas no es muy inteligente. Para poder acceder hay que tener coche, por lo lejos que está de los núcleos de población consolidados y creo que cuyo costo es muy elevado, no hay baños para los que quieran acercarse a disfrutar, pero lo peor es que los vecinos de A Cabreira están muy enfadados, pues hay una presa cerca y el ayuntamiento no se preocupa de limpiarla. Para más inri canalizaron las aguas hacia esa zona y esta se desborda, inundando un camino y los campos que se encuentran a su paso. ¿Qué solución le va a dar a la presa el señor alcalde? Como siempre pasará de puntillas, seguro que ante las elecciones prometerá el oro y el moro, aunque esto es lo que tenemos en estos momentos, el moro.

El Sr. Juan González dijo que le daría una cuantiosa cantidad a la sociedad que cuida de los perros Bai.Senpulgas ¿De verdad lo va a hacer o como siempre será una venta de humo como lo viene haciendo?

La carretera de Gondomar, o sea la Avda. de Portugal, ¿ya está terminada o aún faltan cosas por hacer?, porque últimamente no trabaja nadie y la gente se pregunta por qué no entregan la obra, aunque me imagino que tratarán de arreglar la parte donde se encuentra FP Val Miñor.

¿Estos días estaban echando herbicida en el parque Torrente Ballester? Eso tenía que estar prohibido, andan los niños y los animales, vi a un hombre del servicio de limpieza de parques con una máquina esparciendo por los laterales.

Seguimos con el abandono, desde hace algún tiempo, de la calle Manuel G. Prado, a la altura de la casa rectoral de S. an Pedro. Tenían que asfaltar el retranqueo de un muro ya que en invierno, con la lluvia, la gente tiene que ir por la carretera, pero sigue sin hacer caso el señor González. El camino de As Barreiras tiene un socavón impresionante como una zona sin asfaltar pegado a los adosados. En la calle Francisca Lago hay una finca llena de cartón y chatarra, por donde las ratas campan a sus anchas y sigue haciendo caso omiso. Señor González hay un refrán que dice que el que nace barrigón es añudo que lo fajen y esto puede aplicárselo.

¿Por qué están paradas las obras de las pistas de atletismo? ¿es por el olvido en el proyecto de una cuantiosa cantidad para hacerlas?, ¿qué pasa con las obras de la biblioteca?, ¿donde está la cantidad asignada para la obra? venta de humo, ¿qué pasa con el plan general o PXOM, se metió en el cajón y 4 años perdidos? Tenemos un alcalde que como relaciones públicas, a parte de las mentiras, se defiende como gato panza arriba. Pensemos lo que vamos a votar en estas elecciones o seguiremos con mentiras.