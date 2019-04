¿Romanticismo? No lo creo

"Quédate siempre conmigo, bajo la forma que quieras, ¡vuélveme loco! Pero lo único que no puedes hacer es dejarme solo en este abismo donde no soy capaz de encontrarte." (Cumbres borrascosas, 1847).

Naturalmente, ahora ya no se dedican estas palabras a tu pareja. Hoy en día es todo menos sutil, con un simple "no puedes dejarme porque sin ti me muero" es suficiente. Por lo menos para afianzar la autoridad de la persona dominante en la relación. Algo preocupante es que en todos estos años no hemos conseguido cambiar esa percepción de las relaciones. Siempre tiene que haber alguien al mando y otro en sumisión. Las novelas actuales tienen todas la misma trama, camuflada mediante diferentes personajes o lugares. Todo se reduce a un personaje masculino que seduce a la protagonista femenina inocente. A través de comportamientos y actitudes machistas que se hacen pasar por un falso ideal romántico.

Es decepcionante percibir que esa es la visión del amor que se sostiene a través de la literatura, aún habiendo pasado más de un siglo entre la obra de Emily Brontë y After (2013- 2016) de Anna Todd.