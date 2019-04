¿A quién votar?

Cada español puede elegir, pero lo que no debe hacer es "no votar". Eso sería muy censurable porque no tendría ningún derecho a protestar o exigir lo que hacen o dejen de hacer quienes gobiernen.

Para elegir debemos empezar por "rechazar" a quienes no hemos de votar.

1. A quienes ofrezcan muchas cosas "imposibles" de cumplir. Lo sabremos simplemente por un mínimo de sentido común.

2. Tampoco a los ambiciosos de poder que con "falsedades" descaradamente disfrazadas de verdades nos quieren dar gato por liebre y van a encarecer todos nuestros gastos necesarios haciendo más ricos a los políticos y más pobres a los ciudadanos (al pueblo que somos quienes salimos perjudicados).

3. Supongo que nuestro pueblo ya ha cometido muchos errores y estamos lo suficientemente escarmentados como para recaer en esos engaños por muchas mentiras que algunos políticos irresponsables intenten engañarnos.

Para solucionar el presente os ánimo a votar a todos responsablemente, sin izquierdas ni derechas y sin odios ni amores pasados que no solucionan el presente, y mucho menos ese futuro que elijan la mayoría, y respetando a los que estén en la "mal llamada oposición" cuya obligación es cooperar en beneficio de este pueblo que necesita la ayuda de unos y otros. Nunca debería existir oposición obligatoria pero si vigilancia y correcciones o ayudas si fuesen necesarias.