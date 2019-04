Virgen dolorosa

Te vi humillado y no te pude consolar,/ te vi herido y no te pude curar,/ te vi sufrir y no te pude abrazar.

Junto a la Cruz estaba su Madre,/ humilde, obediente, dolorosa,/ en silencio majestuoso y humilde presencia.

Cuando lo veas morir por ti en la Cruz,/ ámalo con la inocencia de un niño,/ confíale tu corazón,/ comparte tus angustias,/ pídele y te dará,/ llámalo y te escuchará.

Mi Hijo es la luz del mundo,/ el que le sigue no andará en tinieblas,/ sino que tendrá la luz de la vida./ ¡Mi Hijo vive!