La patata caliente del colegio de Mallón

¡Vaya lío tenemos en el colegio de Mallón! Les cuento? resulta que este colegio, que se encuentra en Nigrán, está muy viejito, pero mucho, mucho. Goteras, óxido, pésimo mantenimiento en general? Pero esa no es la noticia. El colegio ha sido noticia estos días atrás por un problema con una puerta de acceso por la que una pequeña de 3 años salió en el recreo sin que nadie se enterara. Felizmente, fue llevada al centro por unas personas que la encontraron en las cercanías.

Esa puerta permite desde hace 30 años el acceso de las familias de O Viso al colegio desde el propio barrio, sin dar un rodeo innecesario por la carretera general. Pues bien, desde el colegio se ha decidido clausurar esta entrada por seguridad, con el correspondiente cabreo de las familias afectadas.

Desde el Concello se ha comentado que se va a resolver esta situación, probablemente con la instalación de un videoportero, pero lo cierto es que muchos padres y madres empezamos a sentirnos dejados de la mano de Dios en este colegio donde lo mínimo, lo imprescindible, no se cumple. Y hablo de la seguridad.

El mes pasado salió una niña por la puerta de atrás del patio, que da a un camino peatonal del barrio, pero no sería de extrañar que cualquier día salga algún niño por la puerta principal o cualquiera de los dos portalones de acceso al colegio, que permanecen a diario abiertos. En el colegio no existe un control adecuado de acceso en el horario lectivo. Ni de acceso ni de salida. Cualquiera puede empujar la puerta y entrar o salir a cualquier hora del día. Compruébenlo si pasan por allí, por favor.

Ni desde el colegio ni desde el Concello se coge el toro por los cuernos, mientras las familias van acumulando un creciente malestar ante esta situación de inseguridad y la falta de determinación para solucionarla por parte del Concello y el colegio.

Ante la sugerencia de la asignación de un/a conserje fijo/a, la respuesta del señor alcalde es que se trata de un puesto "prescindible". Supongo que en realidad piensa que es un puesto que "no compensa". Pero un gestor de lo público, señor alcalde, no debe pensar solo en lo que compensa o no, sino en lo que es necesario. Un conserje, además de aportar seguridad mediante el control de los accesos, la apertura y cierre de las puertas, hace una labor muy importante en un colegio. Trabajo necesario que actualmente nadie hace en el colegio de Mallón. Por ejemplo, hacer un mínimo mantenimiento de las instalaciones y recoger la basura de las papeleras del patio, que no corresponde a la empresa de limpieza (que solo limpia el interior). A veces, y no es ninguna exageración, las papeleras permanecen rebosando durante días e incluso semanas.

Necesitamos una solución, y la necesitamos ya. ¿Será necesario que ocurra una desgracia para que nos tomen en serio? Dejen de pasarse la patata caliente y actúen.